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الرئيس بارزاني والسفير البلجيكي يبحثان مسار تشكيل الحكومة العراقية

أشار السفير البلجيكي إلى الدور التاريخي الذي يضطلع به الرئيس بارزاني في نضال شعب كوردستان

الرئيس بارزاني والسفير البلجيكي لدى العراق

بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت مع السفير البلجيكي لدى العراق فيليب فاندين آخر تطورات الوضع في العراق.

وذكر مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك أن الرئيس بارزاني استقبل في صلاح الدين السفير البلجيكي وبحث معه الوضع السياسي العراقي والتحديات التي تواجه العملية السياسية، بالإضافة إلى مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي جزء آخر من اللقاء، أشار السفير البلجيكي إلى الدور التاريخي الذي يضطلع به الرئيس بارزاني في نضال شعب كوردستان، كما وجّه شكره إلى حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين في شتى المجالات.

وتناول الجانبان الوضع في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة تطبيع الوضع في منطقة سنجار بما يضمن عودة النازحين إليها.

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