الشرطة تعتقل ثلاثة شبان يطلقون النار عشوائياً في السليمانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين باطلاق النار العشوائي في احد احياء المدينة بعد مرور اقل من ساعة، مبينة انها صادرت ما كان بحوزتهم من اسلحة والسيارة التي كانوا يستقلونها.

وجاء في بيان للمديرية انه بعد ان تم سماع اصوات إطلاق نار في حي چوارباخ في مدينة السليمانية، توجهت مفارز مركز شرطة رزگاري الى مكان الحدث، مبينة أنه بعد مرور اقل من ساعة واحدة تم العثور على مطلقي النيران وإلقاء القبض عليهم.

واوضح البيان انه تم اثناء العملية ضبط سلاحين احدهما بندقية الية من نوع كلاشينكوف والاخر مسدس مع حجز سيارة كان المتهمون يستقلونها.

واوضح البيان ان المتهمين هم كل من (د. ق. ح) من مواليد 1997 والاخر (أ. ق. ح) من مواليد 2002 والثالث (ش. ع. د) من مواليد 2002، مشيرا الى انهم محتجزون وفقا لامر القاضي والتحقيقات معهم مستمرة.

على صعيد متصل اكدت المديرية ذاتها في بيان لها، اليوم، ان شرطة السليمانية تمكنت اليوم من القاء القبض على شخص مطلوب للقضاء بعد وصوله للسليمانية اثر وصول امر قضائي من محكمة كفري بالقاء القبض عليه.

واوضح البيان ان الشرطة شرعت في التحقيق مع المتهم المدعو (ك. ن. أ) من قبل مكتب مكافحة اجرام مركز المدينة، مبينا ان المتهم مطلوب من قبل محكمة كفري وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

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