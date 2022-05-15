الشيرينية
1
العلم الفلسطيني العظيم كان مع شيرين
ورجال العلم كانوا معها
انه يوم نجمة القدس
2
اليوم
في كل يسار
وجدت شيرين والكوفية الحمراء
3
ماذا بعد المجد يا شيرين
4
العيش والملح صدى وصيحة قبل ان يكون قمحا وبلورات
الى شيرين
5
من بعد شيرين سأتحول لقاتل متسلسل
سأفرغ الحبر في رأس القلم
6
احضروا لي يد قاتل شيرين ورأس قاتل شيرين
وانا سأحضر مسدس ابي العظيم
ثانيتين فقط
7
الوجع في ورطة يا شيرين
8
الشيرينية
كتاب احمر في ادبيات الثورة
9
الشيرينية
عمل جبهوي في الصراع مع الامبريالية
ايفان علي عثمان
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