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الشيرينية

الشيرينية

1

العلم الفلسطيني العظيم كان مع شيرين

ورجال العلم كانوا معها

انه يوم نجمة القدس

2

اليوم

في كل يسار

وجدت شيرين والكوفية الحمراء

3

ماذا بعد المجد يا شيرين

4

العيش والملح صدى وصيحة قبل ان يكون قمحا وبلورات

الى شيرين

5

من بعد شيرين سأتحول لقاتل متسلسل

سأفرغ الحبر في رأس القلم

6

احضروا لي يد قاتل شيرين ورأس قاتل شيرين

وانا سأحضر مسدس ابي العظيم

ثانيتين فقط

7

الوجع في ورطة يا شيرين

8

الشيرينية

كتاب احمر في ادبيات الثورة

9

الشيرينية

عمل جبهوي في الصراع مع الامبريالية

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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