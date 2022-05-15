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المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان يصدر توضيحاً بشأن شركة نفط الشمال في كركوك

الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، وهذه الاتهامات التي تساق ضد الإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة 

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
 أصدر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل توضيحاً ينفي جميع الادّعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك

وفيما يلي نص التوضيح:

تنفي حكومة إقليم كوردستان جميع الادّعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك.

ومما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكاً لشركة.
وإن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور.

عليه، فإن الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، وهذه الاتهامات التي تساق ضد الإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتهدف فقط لخلق الفوضى وهي ضد حقوق شعب كوردستان.

د. جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان
14 أيار (مايو) 2022

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