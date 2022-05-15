بتنسيق بين أربيل وبغداد.. غارات جوية تدك “كهفاً داعشياً” قرب مخمور

عناصر داعش كانوا يتحصنون في الكهف

شنت طائرات إف-16 العراقية السبت غارات جوية على كهف يتحصن فيه عناصر داعش في جبال قره جوخ قرب بلدة مخمور، حسبما ذكرت خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة المحور السادس مع خلية استهداف العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية 4 ضربات استهدفت خلالها كهفاً في جبال قره چوخ”.

وأضاف البيان أن عناصر داعش كانوا يتحصنون في الكهف، مبيناً أن قوة من المحور السادس في قطعات البيشمركة باشرت لتفتيش المكان المستهدف.

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