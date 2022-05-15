بعد قرار المحكمة الاتحادية.. الكتلة الصدرية تقدم تعهداً للشعب العراقي

علق رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، حسن العذاري، يوم الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه المجلس النيابي خلال جلسته المقبلة.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية، بإلغاء القانون الذي أرسله مجلس الوزراء، بوقت سابق، إلى البرلمان لغرض تشريعه، بناء على دعوى قضائية أقامها النائب باسم خشان.

وكتب العذاري في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر “مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها”.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن قرار تأجيل الجلسة جاء “بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لإنضاج القانون.

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