تحدث مع نظيره التركي.. بلينكن “واثق” من انضمام السويد وفنلندا للناتو

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عن ثقته بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي (الناتو) بعد تقديمهما طلبا رسميا بهذا الصدد، بالرغم من الاعتراض الذي أبدته تركيا، ومؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وقال بلينكن، في تصريحات للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في برلين، “هناك دعم كبير لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وسنصل إلى توافق بهذا الشأن”.

وأضاف بلينكن: “تحدثت مع وزير الخارجية التركي بشأن مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو وأثق في التوصل لتوافق”.

وتتهم تركيا، العضوة في حلف الناتو، البلدين وخصوصا السويد بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في برلين، أن الولايات المتحدة مصممة مع حلفائها وشركائها على مواصلة دعم أوكرانيا، والضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

وقال بلينكن: “كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظن أنه يستطيع أن يزيل أوكرانيا كدولة مستقلة عن الخريطة، وأن يقسم حلف شمال الأطلسي، لكن بدلا من ذلك، رسخ سيادة واستقلال أوكرانيا بعد أن طردت العدوان من كييف، وأصبحت أكثرَ توحدا”.

وأضاف: “كل عضو في هذا الحلف، يريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، ونحن مصممونَ على استمرارِ مساعداتنا الأمنية وزيادةِ الضغط على روسيا، طالما كان ذلك ضروريا”.

وأكد أن “الولايات المتحدة ستوفر مع شركائها وحلفائها لأوكرانيا، الدعم اللازم في ساحة المعركة، وعلى طاولة المفاوضات، بما يساعد على ردع العدوان، والدفاع عن استقلال وسيادة أوكرانيا”.

وأضاف أن “أكثر من ستة ملايين أوكراني فروا من بلادهم ولجأوا إلى دول الجوار”.

وأعرب بلينكن عن دعم الولايات المتحدة، للاتحاد الأوروبي في جهوده لوقف الاعتماد على النفط الروسي، وسد أي فجوات للطاقة تعانيها أوروبا.

والتقى بلينكن، الأحد، نظيره الأوكراني، ديمترو كوليبا، في برلين. وتباحث الطرفان بشأن حاجة كييف إلى الأسلحة، وأشكال الدعم الأخرى، التي يحب أن تستفيد منها.

وأعلن بلينكن أن السفارة الأميركية في كييف “ستستأنف العمليات في وقت قريب جدا”.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، أنه اتفق مع نظيره الأميركي على “العمل المشترك لضمان وصول الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى المستهلكين في أفريقيا وآسيا”.

وقال كوليبا في تغريده على موقعه بتويتر “أنا ممتن لزميلي وللولايات المتحدة على قيادتهم لجهود نصرتنا ودعمهم الثابت”.