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حديث الجمال

حديث الجمال
عصمت شاهين دوسكي

آه من حديث الجمال ذلًل تذليلا
فهداه الجمال على ضفاف الحب سبيلا
سلاسل من عناقيد وطيب المذاق
تروي منابعها شرابا شهدا سلسبيلا
إن العشاق يشربون من كأس
تفجر فيه إحساسا ومزاجا أصيلا
جزاهم في القدر مكانا عاليا
لا خوف ولا عبس من يوم ثقيلا
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كأن السعي في الحب مرهونا
يحبون وإن شاؤوا بدلوه تبديلا
إن أتت عاصفات عاديات فارقات
لجوا جدالا عذرا ونكرا وترتيلا
فهمسوا همسا كأنهم مخلدين
يقطفون من ثمار الليل قليلا
حديث شجن إن شاء طال
وإن شاء أقل من قال وقيلا
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فاستقم في الحق حبا وجمالا
يغدق عليك ماء الحياة نورا نبيلا
اذكر الآمال وإن بدت نائية
واختار ما ينعم الجمال خليلا
اصبر عليه فالصبر بلسم
إن أقترب لا تتأخر اتخذه وكيلا
فالجمال رسول دون صحف
يحمل بين يديه قمرا جميلا

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