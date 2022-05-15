Posted on by

رئيس حكومة إقليم كوردستان يحضر مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد في أبوظبي

مسرور بارزاني ومحمد بن زايد في أبو ظبي

 وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت 14 أيار (مايو) 2022، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس وفد حكومي لحضور مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،

وقد اُستقبل من قبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقدم رئيس الحكومة خالص مواساته للشيخ محمد بن زايد وعائلته ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، وعبّر عن حزنه في وفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

كما بارك رئيس الحكومة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لدولة الإمارات، وتمنى له التوفيق والسداد في مهامه.

246464556456413145344334253

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close