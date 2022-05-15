طهران: العراق تقدم بطلب زيادة واردات الغاز الإيراني

أكد المدير التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية، مجيد جكيني، يوم الأحد، أن العراق وتركيا تقدما بطلب زيادة حجم استيرادهما للغاز من إيران، لافتاً إلى أن المفاوضات قائمة بهدف تمديد اتفاقية توريد هذا المنتج إلى كلا البلدين.

وقال جكيني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إن “عقد توريد الغاز إلى العراق سينتهي العام القادم”.

وأضاف: “سنواصل جهودنا بهدف تفعيل تجارة الغاز، ونعمل على تصدير هذا المنتج الوطني إلى كل من العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان”.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي وقت سابق أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات، فيما أكد اتفاق الوزارة مع الجانب الإيراني على تزويد البلاد بـ50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.

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