قضاء في المثنى ينعم بالكهرباء لأول مرة في تاريخه

كشف محافظ المثنى، أحمد منفي، أمس السبت، عن المباشرة بمشروع ربط التيار الكهربائي بقضاء السلمان.

ولم يشهد قضاء السلمان، دخول الكهرباء إليه في تاريخه، رغم وجود أكثر من 20 ألف نسمة يقطنون المدينة.

وقال منفي، في حديث إلى (المدى)، إن “المشروع سيكون ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة المثنى”، مؤكداً أن “المشروع سينفذ من قبل وزارة الكهرباء”.

وأضاف أن “اليوم، شهد استقبال وزير الكهرباء عادل كريم، في ديوان المحافظة، لبحث تنفيذ مشاريع الكهرباء في المثنى”.

وأشار منفي، إلى أن “المشروع الذي تم إعداده مسبقاً ستتم المباشرة به خلال الـ 10 أيام المقبلة”.

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