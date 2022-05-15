Posted on by

قضاء في المثنى ينعم بالكهرباء لأول مرة في تاريخه

كشف محافظ المثنى، أحمد منفي، أمس السبت، عن المباشرة بمشروع ربط التيار الكهربائي بقضاء السلمان.

ولم يشهد قضاء السلمان، دخول الكهرباء إليه في تاريخه، رغم وجود أكثر من 20 ألف نسمة يقطنون المدينة.

وقال منفي، في حديث إلى (المدى)، إن “المشروع سيكون ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة المثنى”، مؤكداً أن “المشروع سينفذ من قبل وزارة الكهرباء”.

وأضاف أن “اليوم، شهد استقبال وزير الكهرباء عادل كريم، في ديوان المحافظة، لبحث تنفيذ مشاريع الكهرباء في المثنى”.

وأشار منفي، إلى أن “المشروع الذي تم إعداده مسبقاً ستتم المباشرة به خلال الـ 10 أيام المقبلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close