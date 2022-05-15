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كورونا كوردستان.. صفر وفيات لليوم الـ16 توالياً واصابة 47 شخصاً جديداً

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 47 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مؤكدة عدم حصول اية وفيات جديدة لليوم السادس عشر على التوالي في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2702 فحصا جديداً، أظهرت اصابة 47 شخصا بفيروس كورونا في جميع مناطق الاقليم، موضحاً أن الفترة ذاتها شهدت تعافي 36 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

ونوه البيان الى حجز 2871 مصاباً خلال الفترة التي تلت ظهور المرض، فيما اجرت مختبراتها ما مجموعه 4212599 فحصاً، اسفرت عن إكتشاف 437764 اصابة، تعافى منهم 429927 مصاباً وبقي 387 مصاباً تحت العناية الطبية، وتجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم 7450 مصاباً في جميع مناطق الإقليم.

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