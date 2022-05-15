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هوشيار زيباري : لابد من منع طغيان القضاء المسيس

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاحد، إن المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها اصلا، تنصب نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، مؤكدا على انه “لا بد من تصحيح الوضع و منع طغيان القضاء المسيس”.

وذكر زيباري في تغريدة له على حسابه في”تويتر”، : “مرة اخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها اصلا، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف و كانها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد”.

واضاف “لذا لا بد من تصحيح الوضع و منع طغيان القضاء المسيس وانه لا سلطان على القضاء الا القانون”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في وقت سابق اليوم الاحد، الغاء مشروع قانون الأمن الغذائي.

 

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