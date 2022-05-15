وقفة إحتجاجية بمناسبة ذكرى النكبة وإغتيال الصحفية أبوعاقلة في العاصمة الإسبانية

نجاح الصوراني مدريد

نظمت جمعية الجالية الإسبانية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع سفارة فلسطين وحركة فتح بإسبانيا يوم الخميس الموافق ١٢ مايو /أيار وقفة إحتجاجية بمناسبة مرور ٧٤عاماً على النكبة الفلسطينية وإغتيال الصحفية والإعلامية شيرين أبو عاقلة ، وذلك في ساحة “خاسينتو دي بينا بنتي ” في العاصمة الإسبانية مدريد .

وقد شارك في الوقفة جمع من أبناء الجالية الفلسطينية وأصدقاء شعبنا وقضيته من الإسبان حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات خاصة بذكري النكبة ومنددة بإغتيال الإعلامية شيرين أبوعاقلة

وفي بدايه الفعالية وقف الجميع دقيقة صمت على روح شهداء فلسطين ، ثم طالب رئيس الجالية الفلسطينية الدكتور جميل أبو سعدة من خلال بيان تلاه علي المحتشدين المجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة حماية الشعب الفلسطيني ، وبأن مرور ٧٤ عاماً علي تهجير الفلسطينيين وصمة عار علي جبين الإنسانية والمجتمع الدولي ، وبالتالي وجب إنهاء الإحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم ومجازر وإنتهاكات لحقوقهم علي طول هذه السنوات القاسية والظالمة ، كما وطالب بضرورة محاكمة من أعطي الأمر وأعدم الصحفية والإعلامية شيرين أبو عاقلة ، فهذه الجريمة العلنية وأمام كاميرات الصحافة وأمام العالم ليست بحاجة لتحقيق حسب وصف البيان .

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