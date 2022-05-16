أول تعليق من فصيل مسلح على كلمة الصدر: ظاهرة أبو الطوبة والطفل المدلل انتهت

علق أمين عام فصيل “كتائب الإمام علي”، شبل الزيدي، على كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالقول “ظاهرة أبو الطوبة انتهت والكرة باتت متاحة للجميع”.

وكتب الزيدي، في تغريدة له على تويتر، “عندما كنا صغاراً وأغلب العراقيين يتذكرون ويعرفون ظاهرة أبو الطوبة (مالك كرة القدم) الذي يتحكم حسب أهواءه بمن يلعب ومن يدخل ومن يخرج وحتى تحكيم المباراة”.

وأضاف “الحمدالله، فالزمن قد تغير وكثرت ساحات اللعب والرياضة وأصبحت الكرة متاحة للجميع واللعب ضمن الأطر القانونية والديمقراطية”.

واليوم الاثنين، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة أفعال الثلث المعطل “المشينة”، متوعداً في الوقت ذاته “الثلث المعطل” في إشارة إلى الإطار التنسيقي.

وقال الصدر في خطاب وجهه الى الشعب العراقي إن “الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه”، متسائلا “هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟”،. في اشارة الى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

وأضاف “أنهم يستهدفون الشعب و يريدون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم”، مشيرا الى ان “السلطة أعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة”.

وأمس الأحد، أعلن الصدر، التوجه صوب المعارضة، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية بمن فيهم كتلته الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية بعد أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

ودعا الصدر الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها “السيادة والحزب الديمقراطي) الى تشكيل الحكومة.

واطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما أعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

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