إقرار رؤساء خمس لجان برلمانية

نجحت لجان مجلس النواب مؤخراً في انتخاب خمسة رؤساء جدد، بينما أنيطت رئاسة خمس أخرى بأكبر الأعضاء سناً بشكل مؤقت.

وذكر بيان عن النائب الأول للبرلمان حاكم الزاملي أن «اللجان النيابية بدأت بالفعل مباشرة مهامها التشريعية والرقابية»، مبيناً أن الزاملي ترأس الاجتماعات الافتتاحية للجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الأمن والدفاع، النفط والغاز والثروات الطبيعية، حقوق الإنسان، الاستثمار والتنمية، لاختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت، والإعلان عن بدء مهامها التشريعية والرقابية، والتوجيه بضرورة مراعاة النواب لتخصص اللجان في المخاطبات الرسمية والاستضافات والعمل وفق سياقات النظام

الداخلي للمجلس.

ونقل البيان عن الزاملي خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة الأمن والدفاع النيابية التي اختير فيها النائب خالد العبيدي رئيسا للسن، قوله: إن «المؤسسات الأمنية بحاجة لمنظومة قوانين داعمة لعملها، إضافة إلى أهمية إجراء التعديلات اللازمة لجملة من التشريعات ذات العلاقة كقانون المخدرات، لخطورتها وانتشارها بشكل واسع في المجتمع».

وأشار البيان إلى أن النائب الأول ترأس أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة النفط والغاز النيابية، ودعا إلى «تلبية حاجة قطاع النفط والغاز عبر رؤية ستراتيجية واضحة وفاعلة ورصينة، بدءاً من تشريع القوانين وأهمها ( النفط والغاز)، وتأهيل وتطوير المنشآت والحقول والأجهزة النفطية ومراجعة جولات التراخيص، وانتهاءً بكل ما من شانه تعزيز مكانة العراق في السوق النفطية»، إذ تم اختيار النائب يحيى العيثاوي

رئيسا للسن».

وحضر الزاملي، بحسب البيان الجلسة الافتتاحية للجنة الاستثمار والتنمية التي اختير النائب فيان عبد العزيز رئيسا للسن لها، منبهاً إلى أن اللجنة ستتولى الكثير خلال المرحلة المقبلة، وضرورة إعادة تنظيم وتصحيح ومراقبة العملية الاستثمارية وتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة لهم.

ودعا النائب الأول لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين التي تم اختيار النائب أحمد الجبوري رئيساً للسن فيها، إلى «مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها هذه اللجنة ورعايتها لأسمى الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى حسم الملفات المتعلقة بالمقابر الجماعية»، وحث أيضاً، لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيساً للسن فيها، على «الإسراع في حسم ترشيح أعضاء جدد لمفوضية حقوق الإنسان، والاهتمام بتنفيذ القوانين الراعية والداعمة لمتطلبات العراقيين».

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