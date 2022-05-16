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اعتقال 7 متهمين بجرائم “قتل” في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين، اعتقال سبعة متهمين بجرائم “قتل”، في نقاطها التفتيشية الخارجية.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان إن “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على سبعة متهمين بالقتل وفق أحكام المادة 406 قتل من قانون العقوبات”.

ووفقاً لمفارز الداخلية، فإن “مفارز سيطرة الشعب ألقت القبض على أربعة متهمين بالقتل حاولوا النفاذ من السيطرة، فيما القت مفارز سيطرة التاجي القبض على متهمين اثنين وفق نفس المادة”.

وتابع البيان أن “مفارز سيطرة ابو غريب الجديدة ألقت القبض على المتهم السابع”، مبيناً أن “تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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