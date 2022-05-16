السليمانية.. اختناق 70 مواطناً بموجة التراب اليوم

اعلنت صحة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، نقل أكثر من 70 شخصاً الى المستشفيات بسبب سوء الاحوال الجوية.

وتشهد مدن اقليم كوردستان موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وقالت صحة السليمانية في بيان إن “موجة الاتربة تسببت بنقل أكثر من 70 شخصاً الى أقسام الطوارئ في مستشفى ( شار ومستشفى الدكتور جمال احمد رشيد الخاصة بالأطفال) خلال الساعات الماضية”، مبيناً أن “عدداً منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى”.

وأعلنت صحة إدارة گرميان صباح اليوم، عن تسجيل 10 حالات اختناق بسبب موجة الاتربة التي ضربت السليمانية وإدارة گرميان وبعض مناطق حلبجة.

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