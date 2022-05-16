العراق يسجل انخفاضاً بالتضخم السنوي وخبير اقتصادي يدعو لاستثمار الفائض المالي

سجل موقع (economics trading) المختص برصد التضخم المالي، يوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً بالتضخم في العراق، فيما اكد خبير مالي على ضرورة توجيه فائض الاموال نحو المشاريع الاستثمارية وتقليل الدين الحكومي.

وذكر الموقع في احصائية رسمية للتضخم السنوي لمجموعة العشرين، أن “التضخم السنوي في العراق بلغ خلال اخر احصائية لشهر شباط 5.1% منخفضاً من 5.3%، فيما بلغ معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي خلال نهاية العام الماضي 5.9%”.

وبين ان “الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 59.3% في نهاية العام الماضي 2021”.

بدوره اكد الخبير الاقتصادي هلال الطحان “ضرورة الاستفادة من فائض الاموال المتأتية من ارتفاع اسعار النفط بتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي”.

ولفت الى ان “الفائض المالي يعتبر فرصة كبيرة للعراق قد لا يأتي مثلها في المستقبل اطلاقا وخاصة مع توجه دول العالم نحو الطاقة النظيفة”.

وطالب الطحان “بضرورة تقليل الدين الحكومي سواء خارجيا او داخليا من اجل تحسين تصنيف العراق ائتمانيا”، مستدركا ان “الديون الخارجية تسدد وفق جداول واوقات محددة مسبقا”.

من جانب اخر، أفاد الموقع بأن “تركيا سجلت اعلى تضخماً سنوياً في المجموعة حيث بلغ في شهر نيسان للعام الحالي 69.97%، تليها الارجنتين 58%، وروسيا ثالثا 17.8%، وجاءت البرازيل رابعا 12.13%، فيما احتلت هولندا المركز الخامس 9.6%، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية سادسا 8.3%”.

وتابع الموقع ان “اسبانيا جاءت سابعا 8.3%، والهند ثامنا 7.79%، والمكسيك تاسعا 7.68%، فيما جاءت منطقة اليورو عاشرا بـ 7.5%”.

واضاف ان “المانيا جاءت بالمرتبة 11 بـ7.4%، وجاءت المملكة المتحدة 12 بـ7% وكندا 13 بـ6.7%”.

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