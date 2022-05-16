العواصف الترابية في العراق.. ارتفاع اعداد حالات الاختناق الى 4 آلاف

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، ارتفاع اعداد حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد فجر اليوم.

واشارت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن “عدد الحالات ارتفع الى 4 الاف حالة جميعها تلقت الرعاية الصحية اللازمة”.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل الفي حالة اختناق كحصيلة اولية جراء العاصفة الترابية.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

وتسببت العاصفة ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

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