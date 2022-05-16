القبض على سبعة متهمين في بغداد

تمكنت قيادة شرطة بغداد، أمس الأحد، من القبض على سبعة متهمين بالإرهاب في العاصمة، في حين باشر الحشد الشعبي، عملية أمنية في محافظة الأنبار، لملاحقة الإرهابيين الفارين.

وذكر بيان للقيادة، أن “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على سبعة متهمين بالإرهاب خلال المتابعة الأمنية التي أشرف عليها قائد شرطة بغداد ونفذها مدير شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، إذ القت مفارز سيطرة الشعب القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاولا النفاذ من السيطرة”. وأضاف، أن “مفارز سيطرات التاجي وأبو غريب الجديد والمعامل والدورة والتحرير، ألقت القبض على متهم واحد في كل منها وفق قضايا تتعلق بالإرهاب، إذ تم اقتياد المتهمين إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

في غضون ذلك، أعلن الحشد الشعبي، انطلاق عملية أمنية في محافظة الأنبار. وذكر بيان للحشد، أن “اللواء السابع بالحشد نفذ عملية تفتيش شرق الأنبار شملت تفتيش وتأمين المناطق المحاذية ل‍بحيرة الثرثار وتدقيق بيانات الأشخاص بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية”.

وأشار، إلى أن “العملية جاءت في إطار ستراتيجية لإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش الإرهابي ضمن قواطع المسؤولية شرق الأنبار”. إلى ذلك، نفذ اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، عملية رفع 15 قنبلة نوع “جهنم” في نينوى.

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