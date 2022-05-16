Posted on by

المالية العراقية تستحدث برنامجاً لمراقبة سير المعاملات وتشخيص التلكؤ

أعلنت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية العراقية، يوم الإثنين، استحداث برنامج متابعة لخاص بمراقبة المعاملات بكافة مراحلها.

وقالت الوزارة في بيان إن دائرة عقارات الدولة باشرت بتطبيق برنامج المتابعة الذي يتضمن متابعة سير المعاملة وانجازها من جهة، وتشخيص مواطن التلكؤ والتأخير من جهة اخرى، كما يوفر البرنامج حساب نسبة انجاز كل قسم حسب البريد الوارد اليه شهرياً، حيث بلغت نسبة انجاز القسم الاداري 100‎%”.

وأوضحت أن “ذلك جاء بإشراف مباشر من مدير عام دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي ، ولضرورة توجيه الاهتمام بالشكاوى الواردة من خدمة الخط الساخن وايلائها الاهمية اللازمة، وضمن جهود الارتقاء بأداء عمل الدائرة عبر تبسيط اجراءاتها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وتابع البيان، أن “قسم عقارات المحافظات الشمالية والغربية يسعى خلال هذا الاسبوع الى انجاز 35 اضبارة بين بيع وايجار وتخصيص وتمليك ومخاطبات الى الفروع، فيما يستمر العمل على انجاز قسم عقارات الوسطى والجنوبية مايقارب الـ88 اضبارة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close