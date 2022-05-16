المالية العراقية تستحدث برنامجاً لمراقبة سير المعاملات وتشخيص التلكؤ

أعلنت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية العراقية، يوم الإثنين، استحداث برنامج متابعة لخاص بمراقبة المعاملات بكافة مراحلها.

وقالت الوزارة في بيان إن دائرة عقارات الدولة باشرت بتطبيق برنامج المتابعة الذي يتضمن متابعة سير المعاملة وانجازها من جهة، وتشخيص مواطن التلكؤ والتأخير من جهة اخرى، كما يوفر البرنامج حساب نسبة انجاز كل قسم حسب البريد الوارد اليه شهرياً، حيث بلغت نسبة انجاز القسم الاداري 100‎%”.

وأوضحت أن “ذلك جاء بإشراف مباشر من مدير عام دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي ، ولضرورة توجيه الاهتمام بالشكاوى الواردة من خدمة الخط الساخن وايلائها الاهمية اللازمة، وضمن جهود الارتقاء بأداء عمل الدائرة عبر تبسيط اجراءاتها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وتابع البيان، أن “قسم عقارات المحافظات الشمالية والغربية يسعى خلال هذا الاسبوع الى انجاز 35 اضبارة بين بيع وايجار وتخصيص وتمليك ومخاطبات الى الفروع، فيما يستمر العمل على انجاز قسم عقارات الوسطى والجنوبية مايقارب الـ88 اضبارة”.

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