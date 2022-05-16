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النائب علي شداد يكشف عن توجه لجنة النفط والغاز البرلمانية لمراجعة عمل الشركات النفطية واستبدال مدراء الشركات الخاسرة

شدد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب “علي شداد” على اهمية مراجعة عمل الدوائر والشركات النفطية ومتابعة مفاصل الخلل في عمل الشركات الخاسرة والارتقاء بمستواها الاداري والفني ” .

وقاد “شداد” ان لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية ستعمل على وضع معايير خاصة لاختيار مدراء الدوائر والشركات النفطية تعتمد على مبدئي الكفاءة والنزاهة والقدرة على ممارسة الصلاحيات والارتقاء بالجوانب الفنية والادارية لاسيما الشركات التي تصنف بانها خاسرة” .

ولفت الى ان “الشركات الخاسرة تفتقر بالدرجة الاولى الى القيادة في ادارة اعمالها ما يعني عدم قدرة المتصدين فيها على ممارسة اعمالهم والارتقاء بإمكانياتهم الفنية والبشرية وبالتالي باتت الحاجة الى اجراء تغييرات ادارية ضرورة ملحة لانتشال هذه الشركات وتحويلها من شركات خاسرة الى رابحة” .

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