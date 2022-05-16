الهدوء يعود إلى الحرم القدسي عند فصله عن السياسة

تحتل مدينة القدس مكانة متميزة في قلوب أصحاب الديانات الإبراهيمية الثلاثة، حيث يتحدث التاريخ عن قرون من التعايش ومن النزاع أيضًا حول هذه المدينة. تحوي المدينة المقدسة مقدسات إسلامية ويهودية ومسيحية، كالحرم القدسي، وكنيسة القيامة.

القدس عاصمة دينية حضارية وليست سياسية

وتعرف المدينة باللغة العبرية باسم “يوروشاليم” وبالعربية القدس، وهي واحدة من أقدم مدن العالم، وقد تعرضت للغزو والتدمير وإعادة البناء مرات ومرات، فكل طبقة من أرضها تكشف عن قطعة من ذلك التاريخ.

تضم القدس أحياء يهودية وإسلامية ومسيحية، والحي الإسلامي هو أكبر الأحياء بها ويضم قبة الصخرة والمسجد الأقصى في منطقة يعرفها المسلمون باسم الحرم القدسي الشريف.

وتعد مدينة القدس عاصمة دينية حضارية وليست سياسية كما تحاول الرواية الإسرائيلية الترويج، فعبر تاريخ مدينة القدس الممتد لآلاف السنين من عمر البشرية، كانت كل الحضارات والإمبراطوريات التي دخلت القدس، لم تفكرأو تسعى لجعل القدس عاصمة سياسية لها.

لم يفعل ذلك الرومان واليونان والفرس والعرب، وكل المسلمين الذين تعاقبوا على حكم المدينة كجزء من حكمهم للمنطقة، بل لقد حافظ الجميع على خصوصية القدس عاصمة دينية وحضارية، تهفوا إليها قلوب المؤمنين من أتباع الديانات الثلاث.

وظلت المدينة المقدسة تفتح أبوابها لهم على امتداد تاريخها، باستثناء حالات محدوده، حاول فيها بعض الغزاة جعل القدس عاصمة لدويلاتهم كما يحاول الاحتلال الآن، لكن هذه الفترات التاريخية لم تكن إلا الاستثناء ولفترات زمنية قصيرة.

وفي مقال للكاتب بلال حسن التل، بجريدة الرأي، أكد أن بقاء القدس عاصمة حضارية وثقافية حماها من اضرار العواصم السياسية, المتمثلة بالمكائد والصفقات والمؤامرات القذرة، لتظل القدس مدينة نقية محافظة على قدسيتها.

مضيفًا أن هذا البعد الحضاري لمدينة القدس هو جوهر ومعنى الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فالوصاية الهاشمية على المدينة سبقت الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن تحت ظل الهاشميين.

وأوضح أن البعد الحضاري عندما طلب أبناء فلسطين من ملك العرب وقائد ثورتهم الحسين بن علي حماية المقدسات، في عام 1924 وعندما تبرع جلالته بثلاثين ألف ليرة ذهب لصيانة المسجد الأقصى، لتبدأ معها مسيرة الإعمار الهاشمي للمقدسات في القدس، وكان ذلك قبل بسط السيادة السياسية للهاشميين على القدس باتحاد ضفتي الأردن، ورغم أهمية القدس الدينية

والسياسية لدى الهاشميين فإن أيا من ملوكهم لم يفكر في جعل القدس عاصمة سياسية له، بل حافظ على خصوصيتها ورمزيتها عاصمة دينية وحضارية وثقافية، نالت من الملوك ما يفوق اهتمامهم بالعاصمة السياسية لمملكتهم وهي عمان.

توترات وأحداث دامية

في رمضان شهدت باحات المسجد الأقصى أحداثًا دامية، حيث قامت قوات الاحتلال بممارسة العنف والبطش تجاه الفلسطينيين المتواجدين بالأٌقصى، كما منعتهم من أداء الشعائر الدينية، تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.

في 22 أبريل / نيسان، المنصرم، تجمع عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بعد ظهر يوم الجمعة ، على الرغم من غارة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم خلفت العشرات من الجرحى.

أعلنت السلطات الفلسطينية آنذاك، بأن ما يصل إلى 150 ألف شخص حضروا صلاة الجمعة التي تتزامن مع بداية العشر الأواخر من رمضان.

قال مسعفون فلسطينيون، إن ما لا يقل عن 75 فلسطينيا أصيبوا بجروح عندما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس ، في أحدث هجوم شنته إسرائيل على الحرم الإسلامي خلال شهر رمضان.

وأصيب عشرات الفلسطينيين عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع على المصلين الفلسطينيين في ساحة المسجد بعد مغادرتهم صلاة الجمعة.

وبحسب خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ، تم نقل عشرات الفلسطينيين إلى المستشفى. فيما أصيب آخرون، وتنوعت الإصابات ما بين متوسطة لخطيرة.

وأورد شهود آنذاك إن شرطة الاحتلال دخلت المجمع بعد صلاة الفجر وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على نحو 200 فلسطيني ألقى بعضهم الحجارة. كما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي من مسافة قريبة على مجموعة من الصحفيين الذين وثقوا الاشتباكات، وأصيب المصور علي ياسين برصاصة في الحلق.

كما اقتحم متطرفون يهود بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، باحة المسجد عدة مرات، مما أدى إلى اشتباكات يومية.

حولت هذه الاشتباكات الدامية ثالث أقدس موقع في الإسلام – المسجد الأقصى في القدس – إلى ساحة معركة، حيث ردت شرطة الاحتلال بعنف على المتظاهرين الفلسطينيين ، مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص.

Palestine Information Network *AQSA UPDATE* After Taraweeh last night and into the wee hours of this morning, Masjid al-Aqsa was transformed into exactly the same theatre for Israeli attacks as yesterday morning. pic.twitter.com/yv455UeQvI — Masjid al Aqsa (@firstqiblah) May 11, 2021

في الأيام الأخيرة ، عانت القدس من أسوأ أعمال عنف منذ سنوات ، فجرتها مخططات إسرائيلية لطرد عشرات الفلسطينيين من شرق مدينة القدس وتسليم منازلهم للإسرائيليين.

ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس ، أصيب أكثر من 305 فلسطينيين في أعمال عنف خلال يوم واحد فقط في هذه الاشتباكات، بما في ذلك أكثر من 200 تم نقلهم إلى المستشفى.

وتركزت أعمال العنف حول المسجد الأقصى الذي يقع في مجمع يعتبره المسلمون واليهود مقدسا. وأظهرت مقاطع فيديو مروعة إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين داخل المسجد ، وادعت شرطة الاحتلال أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على الضباط ، وكذلك على المصلين اليهود عند الحائط الغربي.

حيث أظهرت مقاطع فيديو ضباط إسرائيليين وهم يلكمون رجلا كان محتجزا في مجمع المسجد، يدعى خالد زبارقة ، يعمل محامي ويبلغ من العمر 48 عامًا والذي كان يصلي في المسجد قبل اندلاع أعمال العنف في ذلك الوقت، وصرخ غاضبًا، “الأقصى المسجد مكان مقدس للمسلمين … إسرائيل تشن حربا دينية “.

عودة الهدوء

وبعد فترة من الاشتباكات الدامية، عاد الهدوء الحذر إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أدى آلاف الفلسطينيين صلاةَ الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الأقصى دون وقوع اشتباكات مجددة.

وقام الفلسطينييون بتنظيف باحات المسجد المبارك من آثار الاشتباكات.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، حيث توافد الفلسطينيين، بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجال ونسوة وأطفال، إلى المسجد، منذ ساعات الفجر، وامتلأت باحات المسجد بالمصلين، ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

فيما انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية، في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وأزقتها.

ووزع الشباب الفلسطيني الهدايا على الأطفال، الذين جاءوا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة. كما وزعوا الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد.

وخُصصت خطبة العيد، للحديث عن مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وأهمية التمسك به. وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن أكثر من 200 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد بالمسجد.

يذكر أنه بموجب الترتيبات غير الرسمية المعروفة باسم الوضع الراهن ، يُسمح لليهود بزيارة الموقع ولكن لا يصلي فيه. في السنوات الأخيرة ، قاموا بزيارات بأعداد متزايدة برفقة مرافقة الشرطة وقام الكثير منهم بالصلاة في تكتم ، مما أثار غضب الفلسطينيين وكذلك الأردن المجاور ، الذي هو الوصي على الموقع. لطالما خشي الفلسطينيون من أن إسرائيل تخطط للسيطرة على الموقع أو تقسيمه في نهاية المطاف.

وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن وتتهم حركة حماس بالتحريض على أعمال العنف الأخيرة.

لماذا الأقصى؟

يعد المسجد الأقصى هو ثالث اكثر الأماكن قدسية في الإسلام ويديره الوقف الاسلامي، ويزور المسلمون هذا الموقع المقدس طوال العام، وخلال شهر رمضان يصلي مئات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى. وتتجدد الاشتباكات كل عام في المسجد الأقصى المبارك. وكان آخرها تلك التي حدثت في رمضان الماضي، حيث شهد توتر وتصاعد في الأحداث، أعقبه هدوء وتمكن المسلمون من العودة والصلاة في الأقصى مجددًا بهدوء.

تعود أصول ثالث أقدس موقع في الإسلام إلى القرن السابع. تم بناؤه لأول مرة في عام 637 م ، كما تم تدميره وإعادة بنائه وتجديده عدة مرات.

يعود تاريخ المبنى الحالي إلى القرن الحادي عشر ويستضيف الصلوات اليومية وصلاة الجمعة التي تجتذب حشودًا كبيرة تقدر بعشرات الآلاف.

ما تسبب في تأجيج الصراع الأخير الذي وقع في باحات الأقصى المبارك هو دعوة مجموعة “العودة إلى الجبل” إلى تقديم أضاحي حيوانات كجزء من طقوس عيد الفصح اليهودي في أحد أيام الجمعة في الحرم.

وردا على ذلك ، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها لن تسمح بمثل هذه الطقوس وستمنعها “بأي ثمن”. كما أدانت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية هذا الأمر بشدة، وأصدر مدير المسجد المعين أردنيًا قرارًا بمنع المصلين المسلمين من البقاء في صلاة التراويح في المسجد ، وهي ممارسة عبادة شائعة للمصلين المسلمين خلال شهر رمضان ، حتى العشر الأواخر من رمضان ، أي بعد نهاية الفصح.

ومع ذلك ، أصر المصلون الفلسطينيون على البقاء في المسجد لمنع الجماعة المتطرفة من دخول الحرم ، وتعرضوا صباح اليوم التالي للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى إصابة المئات.

بعد احتلال الإسرائيليين للقدس الشرقية عام 1967 ، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ، موشيه ديان ، السماح للأوقاف الفلسطينية التي تحولت إلى أردنية ، والتي كانت تدير دائمًا الحرم الشريف ، أو ما يسميه اليهود “الوقف الديني” جبل الهيكل “لمواصلة إدارته.

أصدر كبار الحاخامات الأشكناز والسفارديين في إسرائيل ، جنبًا إلى جنب مع مئات الحاخامات الآخرين ، حكماً بمنع اليهود من دخول المنطقة ، وحتى الحاخامات الأصوليون ، أتباع الحاخام المتعصب تسفي يهودا كوك ، الذين أصبح العديد من أتباعه مستوطنين دينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد عام 1967 ، وافقوا على الحظر الديني.

على الرغم من ذلك ، فإن بعض الجماعات الصهيونية المتطرفة غير الدينية ، وخاصة تلك المرتبطة بجماعة ليحي الإرهابية قبل قيام الدولة ، جادلت بأن الحاخامات كانوا مخطئين وأن على اليهود بناء كنيس يهودي هناك.

وفي سبعينات القرن الماضي، أقنع شلومو غورين ، حاخام الجيش الإسرائيلي ، وهو الحاخام الأشكنازي الرئيسي لإسرائيل في عام 1973 ، غورين بأن اليهود يمكنهم الزيارة والصلاة في مناطق المعبد القديم التي تم توسيعها في نهاية فترة الهيكل الثاني ، وأن هذا لن يكون انتهاكًا لشريعة الهالاخا. قائلاً، أن هناك أدلة على أن اليهود قد بنوا موقعًا دائمًا للصلاة على “الجبل” حتى القرن السادس عشر ، وهو ادعاء يعارضه المؤرخون.

بدأ كبار الحاخامات في إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي يجدون الفكرة مقبولة جزئيًا ، واقترح حاخاماتها من السفارديم والأشكنازي بناء كنيس يهودي في الزاوية الجنوبية الشرقية للمنطقة ، خلف المسجد الأقصى ، أي خارج منطقة الحرم ، على الرغم من السفارديين. أصر الحاخام على أن الكنيس يجب أن يكون أعلى من المسجد.

تسلسل زمني

في عام 1986 ، قام 70 حاخامًا دعاهم غورين بإصدار أمر قضائي جديد سمح لليهود “بالدخول والصلاة في الحرم القدسي في معظم منطقته” ، وأنه يمكن بالفعل بناء كنيس يهودي هناك.

بحلول عام 1990 ، أمر الحاخام مناحم شنيرسون، أتباعه بإقامة احتفالات في الحرم القدسي الشريف، بينما في هذه الأثناء ، كان جماعة “جبل الهيكل” ، الذي تأسس عام 1967 بقيادة غيرشون سالومون ، يخططون لوضع حجر الأساس لبناء “الهيكل الثالث” على أرض الحرم الشريف.

تظاهر الفلسطينيون ضد مخططات جماعة جبل الهيكل. في 8 أكتوبر ، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 محتجًا فلسطينيًا وأصابت أكثر من 150 ، مما أدى إلى صدور قرارين للأمم المتحدة يدين استخدام الحكومة الإسرائيلية للقوة ورفضها السماح للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة الحرم الشريف.

كانت هذه المجزرة وما تلاها من ضجة دولية أجهضت مخططات الحاخام شنيرسون.

في فبراير 1997 ، أصدرت لجنة يشع حاخامات ، وهي مكون رئيسي داخل الحركة الاستعمارية الصهيونية ، حكماً يسمح للحاخامات الذين يعتقدون أن على اليهود الصلاة في الحرم للقيام بذلك.

في غضون ذلك ، بدأ العديد من قضاة المحكمة العليا والسياسيين في دعوة الحكومة والحاخامية الرئيسية لرفع الحظر عن صلاة اليهود في الحرم. وتُوجت هذه الجهود بالزيارة التي قام بها زعيم حزب الليكود في ذلك الوقت، أرييل شارون ، إلى الحرم الشريف في أيلول / سبتمبر 2000 برفقة شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية.

وتلا ذلك احتجاجات فلسطينية ، قُتل أربعة فلسطينيين وجُرح العشرات. أشعلت زيارة شارون اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي الأسبوع التالي قتلت إسرائيل 70 فلسطينيا. ثم انتخب شارون رئيسا لوزراء اسرائيل بعد خمسة اشهر.

قبل عام 2003 ، بدأت الحكومة الإسرائيلية بالسماح بما لا يزيد عن ثلاثة يهود متدينين بزيارة الحرم في وقت واحد ، لكنها منذ ذلك الحين زادت هذا العدد بشكل مطرد إلى أكثر من 50 ، وهي تفعل ذلك دون موافقة سلطات الأوقاف الإسلامية.

وفي سبتمبر 2015 ، منعت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين من دخول الحرم لإفساح المجال لليهود للذهاب للصلاة هناك.

واندلعت انتفاضة فلسطينية أطلقت خلالها الشرطة الإسرائيلية النار على عشرات الفلسطينيين. وحينها منعت الحكومة الإسرائيلية أعضاء الكنيست من زيارة الحرم بعد الانتفاضة ، ثم رفع بنيامين نتنياهو الحظر في عام 2018.

وتمر السنوات ويستمر الفلسطينيون صامدون مرابطون ومدافعون عن أرضهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة.

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