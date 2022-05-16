بحوزتهم صواريخ.. القبض على جماعة “إرهابية عمالية” كانت تخطط لشن هجمات على البيشمركة

أعلنت مؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان، وقوات البيشمركة، يوم الاثنين، القبض على جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكوردستاني كانت تخطط لشن هجمات بالصواريخ على البيشمركة، وأحد السدود، وأماكن عامة ودوائر حكومية.

وأوضح المجلس، في بيان أن “العملية جاءت في سياق الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين وإقليم كوردستان”.

وأضاف أن “العملية تمت بتاريخ 4 آيار الجاري، ونتج عنها اعتقال جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة دهوك، كما ضبطت بحوزتها 9 صواريخ من نوع كاتيوشا (107ملم)، فضلاً عن منصات إطلاق”.

وأشار المجلس، إلى أن “التحقيقات مع أعضاء هذه الجماعة الإرهابية، خلصت إلى أن (حزب العمال الكوردستاني) كلفها بشن هجمات صاروخية على (مقر الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والدوائر الخدمية، ومحطة الكهرباء، وسد دهوك، وأماكن عامة أخرى)”.

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