بعد توقفه بسبب العاصفة.. مطار البصرة يستأنف رحلاته

استأنف مطار البصرة الدولي، جميع رحلاته، وذلك بعد توقفه بسبب عاصفة ترابية اجتاحت معظم المدن العراقية.

وكانت إدارة مطار البصرة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق المطار، وإيقاف جميع الرحلات، بسبب انعدام الرؤية جراء العاصفة الترابية.

وتسببت العاصفة الترابية أيضاً، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت قبل قليل، إيقاف الملاحة في الموانئ التابعة لها بسبب العاصفة الترابية، وأن استئناف العمل سيتم فور زوال العاصفة.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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