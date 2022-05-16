تجارة بغداد تدعو لاجتماع “عاجل” لتثبيت أسعار المواد الغذائية

دعا رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، يوم الاثنين، تجار المواد الغذائية والمستشارين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى عقد اجتماع عاجل لتثبيت أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق العراقية.

وشدد الحمداني، في بيان على ضرورة “الوقوف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر العراقية بسبب الأزمات المالية وما تلته من أزمة الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي العراقي، وبعد رفض المحكمة الاتحادية تمرير قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)”.

وقال الحمداني، إن “الوقوف صفاً واحداً لأجل تجاوز الأزمة بسلام يجب أن يكون من الجميع”، لافتاً إلى أن “أبناء الشعب العراقي ينتظرون موقفاً تجارياً واقتصادياً وحكومياً عاجلاً للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أثرت وبشكل سلبي على ملايين الأسر العراقية، وعلى خلفية ما أتى من قرار بحق قانون الأمن الغذائي من المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “غرفة تجارة بغداد لديها توصيات ومقترحات من شأنها أن تحدد أسعار تلك السلع والحفاظ على أمن المواطن الغذائي، والسيطرة على السوق المحلية، ستعرضها مجدداً على الحكومة العراقية، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة”.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية، بإلغاء القانون الذي أرسله مجلس الوزراء، بوقت سابق، إلى البرلمان لغرض تشريعه، بناء على دعوى قضائية أقامها النائب باسم خشان.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن قرار تأجيل الجلسة جاء “بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لإنضاج القانون.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط