رميا بالرصاص.. داعش يعدم 3 مزارعين أثناء تواجدهم في مزرعتهم في العظيم

افاد مصدر امني في ديالى بقيام عناصر داعش بإعدام 3 مزارعين في ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر ان عناصر من داعش استغلت انعدام الرؤية والعاصفة الترابية وهاجمت 3 مزارعين متواجدين في حقلهم الزراعي لجني الحنطة في قرية (أم الحوالي) 25 كم جنوب شرق ناحية العظيم الواقعة على بعد 60 كم شمال بعقوبة وقامت بإعدامهم رميا بالرصاص.

وأضاف أن قوة امنية وبرفقة الأهالي عثروا على جثث المزارعين ونقلوهم الى الطب العدلي.

وتشهد قرى ناحية العظيم حوادث امنية وهجمات مستمرة بسبب وجود خطوط تسلل وفراغات امنية هشة مع حدود محافظتي كركوك وصلاح الدين.

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