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«سنجار» تستنجد لإيقاف مؤامرات عزلها وطنياً

«سنجار» تستنجد لإيقاف مؤامرات عزلها وطنياً

سنجار: محمد البغدادي
أبدى سياسيون وشخصيات وواجهات اجتماعية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، تخوفهم من إدخال القضاء في أتون الصراعات والأجندات المحلية والإقليمية، والعمل على تقويض التعايش السلمي وافتعال الاقتتال بين مختلف الأطراف المسلحة والقوات الأمنية وعزل سنجار عن نينوى عبر التحريض الذي تمارسه جهات معروفة لأهالي القضاء الذين عانوا الويلات خلال احتلال “داعش” وما بعده من صراعات مسلحة لجهات داخلية وخارجية، لتقرع سنجار وأهاليها جرس الأنذار لمن يهمه الأمر من أجل وضع حد للتآمر على القضاء المنكوب من قبل المسلحين الذين يشكّل الغرباء جزءا خطيراً منهم، ما يقضي على آمال النازحين وإعادة البناء وتعويض المتضررين من احتلال “داعش” للقضاء 2014.
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