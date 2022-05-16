في أول تعليق على الغاء عضويته.. مشعان الجبوري: من غدر سيندم

قال مشعان الجبوري إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإسقاط عضويته البرلمانية “ستكون لها تداعيات”.

وقال الجبوري في تغريدة له، “رغم أن رئيس مجلس القضاء ابلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟ ومن غدر سيندم”.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الإثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري.

ووفقا لمصدر قانوني فإن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

المشتكي بدعواه المرفقة اتهمني بانني ادعم الارهاب وامجد بالبعث وصدام فيما كان هو كان من فدائيي صدام ولم يسأله احد pic.twitter.com/1VuA2Cs8yn — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 16, 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط