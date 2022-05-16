ليس حينذاك سيختفي شبابك

للشاعرة الهنغارية إيفا ميجيشي

ترجمة مهدي قاسم

ليس آنذاك سيختفي شبابك

عندما يستحيل شعرك رماديا .

فثمة مَن يتحوّل شعره أشيبا

وهو لا زال صغيرا

محتفظا بآثار ندوب قديمة .

إنما تحتفظ بقوة شبابك ،

إذا شعرتَ كم هي المحبة مهمة في حياتك .

عندما باستطاعتك جعل الوجوه تبتسم مسرورة .

و أن تكون أنت أيضا قادرا على فرح لأي شيء .

هكذا فقط ستبقى شابا و قويا .

إذ إن روحك ستبقى هي الأخرى ملتهبة

طالما عندك إحساس مرهف و شغف نحو الحب .

عندما يرتجف قلبك بقوة

لسحر كلمة في أعماق روحك ،

حيث تتفتح براعم ورود هناك ، بين مروج دواخلك ،

لتبقى هكذا فتيا لكي لا تشيخ عتيا ببياض .

و إذا لم تُعد تفرح مبتهجا لأي شيء ،

عندما لا يفلح أحدما رسم ابتسامة على شفتيك

و تكون أنت قد فقدتَ شغفك بحياتك .

فحينذاك فكّر بي َّمليا ….

ربما أنا أيضا ، في مكان ما ، أعاني مثلك .

حينما تكون روحي المحبوسة هناك عالقة

في مكان ما بعيدا في أعماق زنزانة معتمة ،

حيث أنتظرتك في المساء الأخير

أن تحضر قادما بيت أشجار،

تحت تساقط وريقات متيبسة من علو أغصان

مبتلا حتى آخر مسامات جلدك ،

كنتُ انتظرك بكامل تلهفي ، أن تتقدم نحوي :

لو كان شعرك يلمع بياضا ناصعا في وهج ضياء

فأني سأكون هناك ، منتظرة إياك َ،

لأهبك أملا ، فيما بعد ، عندما ينتابك خوفك ،

إذا لزم الأمر فسأكون سندك أيضا ..

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