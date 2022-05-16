متى تنتهي موجة الغبار؟ صادق عطيه يجيب

توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، موعد انتهاء موجة الغبار الحالية في بغداد والمحافظات.

وقال عطيه، في منشور على الفيسبوك إن “مدن جنوب وشرق البلاد تستمر موجة الغبار الليلة لغاية قبل ظهر الثلاثاء، وهناك توقع بموجة كثيفة صباح الثلاثاء”.

وأضاف، أن “مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد، تستمر موجة الغبار هذه الليلة وتخف خلال وقت متأخر من الليل او الفجر تبعا لموقع المدن بحيث تتحسن من جهة الغرب نحو الشرق”.

وأشار الى أن يوم غد “سيكون غبار عالق في الاجواء”، مبينا أن “الاربعاء والخميس، طقس صاف كتوقع أولي”. انتهى/25س

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