مخاوف من ازمة عطش تضرب خانقين لهذه الأسباب

دعا مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم الاثنين، الى تقنين وترشيد استخدام المياه لتفادي ازمة بماء الشرب خلال اشهر الصيف المقبلة.

وقال مدير سد الوند الواقع في قضاء خانقين، احمد وسين، ان “مخزون السد دون المستوى التشغيلي ومعدل الإيرادات المائية للسد 3م3 فيما تبلغ الاطلاقات 4م3، ومياه السد تؤمن ماء الشرب لخمس محطات تصفية في خانقين ونحو 2000 دونم من البساتين المثمرة”.

وحذر من “ازمة محتملة في حال قلة الإيرادات المائية للسد عن معدلها الحالي خلال اشهر الصيف المقبلة الى جانب تبخر المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة”، داعيا الى “الترشيد في استهلاك المياه وتقنينها لعبور اشهر الصيف”.

وأنجزت الموارد المائية سد الوند عام 2013 وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 مترا، وارتفاعه 24 مترا، بكلفة مالية بلغت انذاك 30 ملياراً و500 مليون دينار فيما تبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب.

ويعاني العراق من قلة تساقط الأمطار جراء الاحتباس الحراري، وانخفاض مناسيب المياه في سدوده وخزاناته بسبب تراجع واردات المياه من الدول المجاورة مما ينذر بكارثة بيئة واقتصادية في البلاد.

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