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مسرور بارزاني يؤكد على توطيد العلاقات بين الاقليم وامريكا

اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على توطيد العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة الامريكية.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ان الاخير استقبل في مكتبه بأربيل السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بمناسبة انتهاء مهام عمله، بحضور القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو.

واثنى بارزاني خلال اللقاء، على جهود السفير الامريكي في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة خلال فترة عمله في العراق، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

كما شهد اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة ولا سيما في التجارة والاستثمار، فضلاً عن مسائل أخرى.

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