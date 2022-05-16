مصدر بـ”سرايا السلام” ينفي انتشارها في المدن ويؤكد جاهزيتها لحماية السلم الأهلي

نفى مصدر في سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري يوم الاثنين وجود انتشار لأفراد السرايا في العاصمة بغداد.

وقال المصدر وهو قيادي في سرايا السلام إن “سرايا السلام وجدت لحماية الشعب العراقي والمقدسات، وما يشاع عن انتشارهم في الشوارع والمدن غير صحيح”.

وأردف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ أن “السرايا على جاهزية وستتدخل في حال كان هناك خطر أو تهديد للسلم الأهلي”.

وتداولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دعوات افراد سرايا السلام بالالتحاق، فيما تداولت مجاميع اخرى معلومات عن انتشار السرايا في مناطق عدة من العاصمة بغداد على خلفية كلمة زعيم التيار الصدري التي وجهها ظهر يوم الاثنين.

وشن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً على القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة افعال الثلث المعطل “المشينة”، متوعداً في الوقت ذاته “الثلث المعطل”.

وقال الصدر في خطابه إن “الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه”، متسائلا “هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟”،. في اشارة الى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

وتابع الصدر، لم استغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية”. ولوح الصدر الإطار التنسيقي بورقة الشارع وقال ، “للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها”.

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