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مطار البصرة الدولي يوقف جميع الرحلات بسبب انعدام الرؤية

أوقف مطار البصرة الدولي، جميع رحلاته يوم الاثنين، بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح معظم المدن العراقية.

وأبلغ مصدر محلي، أن “إدارة مطار البصرة الدولي أغلقت المطار، وأوقفت جميع الرحلات، بسبب انعدام الرؤية جراء العاصفة الترابية”.

وتسببت العاصفة الترابية أيضاً، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت قبل قليل، إيقاف الملاحة في الموانئ التابعة لها بسبب العاصفة الترابية، وأن استئناف العمل سيتم فور زوال العاصفة.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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