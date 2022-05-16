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مع انخفاضه عالمياً.. أسعار الذهب تتراجع بالأسواق العراقية

تراجعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين.

وقال مراسلنا إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 370 الف دينار، وسعر شراء 366 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاحد 372 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 330 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 326 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وتراجعت اسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين مع ارتفاع وقوة الدولار لينخفض سعر الذهب الفوري إلى 1797.90 دولارًا للأوقية.

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