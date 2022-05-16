Posted on by

نِصفُ قرنٍ من الحضورِ الفاعِل

                  نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر؛ سيرةٌ ذاتيَّة

                                                           مُلاحظة؛

لكَثرةِ ما تردُ [مركز الإِعلام العراقي في واشنطنمن أَسئلةٍ وإِستفساراتٍ، إِرتأَينا نشر التَّالي لتعميم الإِجابة، شاكرينَ تفضُّلكُم بالإِطِّلاع [IMC].

*نــــــــــــــــزار حيدر من مواليد مُحافظة كربلاء المقدسة عام 1959. 

*مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن [NGO].

*إِنتمى إِلى صفوف الحركة الإسلامية المُجاهدة في العراق عام 1972. 

*شارك بفاعليَّة في إِنتفاضة صفر عام 1977 وهي اوَّل إِنتفاضة شعبيَّة أَقضَّت مضاجع نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين.

*كما شاركَ في انتفاضة رجب ١٩٧٩ في مدينة الكاظميَّةالمُقدَّسة، لمُناسبةِ ذكرى إِستشهادِ كاظمِ أَهل البيت (عاحتجاجاً على إِعتقالِ نظامِ الطَّاغيةِ للشَّهيدِ الصَّدرِالأَوَّل.

*في عام ١٩٧٧ شارك في إِصدار مجلَّة [الأَوراق الثَّائرةوهي مجلَّة حركيَّة سريَّة كانت تصدر في بغداد وتُوزَّع في المُحافظات.

*في العام 1978 وفي ذكرى إِستشهادِ رسولِ الله (صقاد نشاطاً سياسيّاً في محافظة النجف الأشرف تمثَّلَ بالتَّظاهرة الشَّعبية الكبيرة التي جابت شوارع المدينةوقطعت السُّوق الكبير إِلى حرمِ الإِمام أَميرِ المُؤمنينَ (عوهي تُردِّد شعاراتٍ تدعو لفضحِ وتعريةِ النِّظام الشُّمولي والكشفِ عن شعاراتهِ المُزيَّفة، اعتقلتهُ على أَثره سُلطاتالأَمن والتي تمكَّن من الإِفلات من  قبضتِها بمُساعدة عدد من رفاقهِ المُجاهدين

*شارك في حملة توزيع المنشورات السياسيَّة المناوئة للنظام الديكتاتوري والتي غطَّت مُحافظات العراق من أَقصاه إِلى أَقصاه في عام 1979 خاصَّةً مُحافظاتكربلاء المقدَّسة والنَّجف الأَشرف وبابل والعاصمة بغداد ومدينة الكاظميَّة المقدَّسة، بالإِضافة إِلى جامعة السليمانيَّة التي درس فيها الهندسة الكهربائيَّة قسم الأَليكترونيَّات[١٩٨٠/١٩٧٦].

*ولنشاطهِ السِّياسي والحركي والاعلامي المُتميِّز طُورد من قِبل سلطات الأَمن وحُكم عليه بالإِعدام غيابياً في خمس قضايا سياسيَّة مُنفصلة فظلَّ متخفِّياً [٦أَشهر فيالعاصمة بغداد قبل أَن يترك العراق ليواصل نشاطهُ المُعارض في بُلدان المهجر التي استقر فيها لفتراتٍ زمنيَّة مُتفاوتة منها سوريا وإِيران وعدد من الدُّول الأُوربيَّة ثمإِيران ولبنان وسوريا وقبرص ليستقرَّ بهِ المقام حالياً في العاصمة الأَمريكية واشنطن.

*وبسببِ كُلِّ ذلك تعرَّضت أُسرتهِ لكلِّ أَنواع الإِجراءات التعسفيَّة من قبلِ نظامِ الطَّاغيةِ كالإِعتقال والتَّعذيب وصدور الأَحكامِ الظَّالِمة والإِستدعاء المُتكرِّر والفصل والمُراقبةوالمُطاردة.

*أَصدر أَوَّل صحيفة إِسبوعيَّة مُعارِضة في العاصمة الفرنسية باريس عام ١٩٨١ اسماها [العمل الإِسلاميصدر منها [٢٠عدداً قبل أَن يضطرَّ لإِغلاقها بسبب مطارةمُخابرات نظام الطَّاغية صدام حسين له وللكادر الذي يتعاون معه

*وفي نفس العام شارك في أَوَّل اعتصام سياسي نظَّمه عدد من المعارضين للنظام باللجوء الى مبنى منظمة العفو الدوليَّة في العاصمة الفرنسية باريس واعلان الاضرابعن الطَّعام للفت أَنظار الرَّأي العام عمَّا يجري في العراق من مظالم واعتقالات واعدامات ومطاردات تنال المعارضين للنظام ومن مختلف الشرائح والاعمار

*كان عضواً في أَوَّل لُجنة مُشتركة من فصائل الحركة الإِسلاميَّة والتي ضمَّت؛

١الشَّهيد السيِّد محمَّد باقر الحكيم.

٢المرحوم السيِّد عبد العزيز الحكيم.

٣السيِّد محمَّد تقي المُدرِّسي.

٤الحاج علي الأَديب.

٥نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر.

وذلك قبل تأسيس المجلس الأَعلى للثَّورة الإِسلاميَّة في العراق.

*كما كان عضواً في أَوَّل لجنة تنسيقيَّة مُشتركة بين حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة ومنظَّمة العمل الإِسلامي عام ١٩٨٠ والتي تشكَّلت من؛

١السيِّد جواد حسن طالب.

٢الدُّكتور خضيِّر الخُزاعي.

٣الأُستاذ صادق الشكرجي.

٤نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر.

*وكان عضواً في لجنة التَّنسيق التي انبثقت عام ١٩٨٨ بين حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة ومنظَّمة العمل الإِسلامي والتي تأَلَّفت من كلِّ من؛

١المرحوم الحاج جاسم الأَسدي.

٢الحاج علي الأَديب.

٣السيِّد جواد حسن طالب.

٤نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر.

*انتُخب عضواً في أَوَّل مكتب سياسي لمنظَّمة العمل الإسلامي في العراق عام 1989 ليُعاد إِنتخابهِ مرَّةً ثانيةً في العام 1992، كما رأَس تحرير جريدة (العملالإسلاميالنَّاطقة باسم المُنظَّمة في الفترة (1983-1989).

*أَصدر أَوَّل جريدة يومية متخصِّصة بقضايا النَّهضة الحُسينيَّة أَسماها [عاشوراءوذلك عام [١٩٨٦واستمرت لمدَّة [١٠أَعوام مُتتالية.

*عام ١٩٩٤ أَصدر أَوَّل نشرة شهريَّة سريَّة كانت توزَّع في الأَهوار ومنها إِلى محافظات العراق بينها العاصمة بغداد أَسماها [النَّخلة].   

*شارك في العديد من مُؤتمرات المُعارضة العراقيَّة أَبرزها مؤتمر [جرائم صدَّامومُؤتمر [الكوادر الإِسلاميَّةثمَّ مُؤتمر [صلاح الدِّينالذي انعقد في المنطقة الآمنة[كُردستانعام 1992 والذي انبثق عَنْهُ (المُؤتمر الوطني العراقيالموسَّع الذي ضمَّ كلّ القِوى السياسيَّة وبمُختلف تيَّاراتها الفكريَّة ليشكِّل مظلَّتها السياسيَّة، وقدانتُخبَ فِيهِ عُضواً في المجلس التَّنفيذي كما شارك في مؤتمر نيويورك عام  1999 والذي انتُخب فِيهِ عضواً في المجلس المركزي.

*ساهم في إِنتفاضة شعبان (آذارعام 1990 ورأَس أَوَّل وفد رسمي من الحركة الإِسلاميَّة يزور كُردستان العراق إِبَّان الإِنتفاضة والتقى بقادة الفصائل الكرديَّة[الجبهة الكُردستانيَّةبغيَّة التنسيق بين شقَّي الإِنتفاضة في الشِّمال والجنوب، منهم السَّادة مسعود بارزاني وكوسرت رسول وآخرون من بقيَّة فصائل الجبهة.

*كان عضواً في [البيت الإِسلاميالذي شكَّلتهُ فصائل الحركة الإِسلاميَّة إِبَّان الإِنتفاضة الشعبانيَّة [١٩٩١من [١٢عضواً وهم؛

١الشهيد السيِّد محمد باقر الحكيم.

٢المرحوم السيِّد عبد العزيز الحكيم.

٣السيِّد محمَّد الحيدري.

٤المرحوم الشَّيخ محمَّد مهدي الآصفي.

٥الحاج علي الأَديب.

٦الدُّكتور خضيِّر الخُزاعي.

٧السيِّد محمَّد تقي المُدرِّسي.

٨المرحوم الشَّيخ جاسم الأَسدي.

٩نـــزار حيدر.

١٠المرحوم الشَّيخ محمَّد باقر النَّاصري.

١١السيِّد سامي البدري.

١٢الشَّهيد عز الدِّين سليم.

*واصل نشاطهُ في كُردستان العراق منذ العام ١٩٩١  وحتى العام ١٩٩٦ عندما اجتاحت قوَّات النِّظام مدينة أَربيل فاضطرَّ للهجرةِ ثانيةً إلى خارج العراق

*في عام ١٩٩٦ مثَّل التيَّار الإِسلامي، وهو أَحد أَربعة تيارات تمثِّل حركة المُعارضة العراقية وقتها، في اللَّجنة التحضيريَّة التي أَعدَّت وهيَّأت لاجتماع القِمَّة في العاصمةالسوريَّة دمشق والذي جمع قادة حركة المعارضة، وذلك عن منظمة العمل الاسلامي الى جانب ممثِّل حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة [نوري المالكيوممثِّل المجلس الأَعلى للثَّورةالاسلاميَّة في العراق [باقر جبُر صولاغ].    

*بعدها مباشرةً ترك كلَّ ارتباطاتهِ التنظيميَّة والحزبيَّة والحركيَّة ليواصل نشاطهُ السِّياسي والفكري والثَّقافي والإِعلامي كمُستقل.

*له مُساهمات واسعة جدّاً في مُختلفِ وسائل الإِعلام المرئيَّة [الفضائيَّاتوالمسموعة والمقروءة، العراقيَّة والعربيَّة والعالميَّة، كما أَنَّ لَهُ الآلاف من المقالات والبحوثوالمُحاضرات المنشورة في الشَّبكة العنكبوتيَّة، بالإِضافةِ إِلى المجلَّات المُتخصِّصة والدورَّية والفصليَّة.

*شاركَ وحاضرَ وباحثَ في العشرات من المُؤتمرات والنَّدوات المُتخصِّصة، منها في عدَّة جامعات، كقضايا الديمقراطيَّة وحقوق الإِنسان

*لهُ منشورٌ يوميٌّ [مقالٌ أَو تغريدةٌ أَو مُشاركة حِواريَّةيُنشر في مُختلفِ وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

*كما أَنَّ لَهُ أَكثر من [٤٠كتاباً في قضايا عدَّة، طُبع بعضها، مِنها؛

الحُسين (ع).. عاشوراء.. كربلاء 

ثُلاثية الكرامة الانسانية

أَسْحارٌ رمضانية [الجُزء الأَوَّل

والكِتابان طبعتهُما [العتبة الحُسينيَّة المُقدَّسة].

*لهُ مُساهماتٌ في العشراتِ من أَطاريح طلبة الدِّراسات العُليا في عدَّة دوَل منها الولايات المتَّحدة وبريطانيا وإِسبانيا وغيرها وكذلك عدد من الدول العربية والاسلاميةفضلاً عن الْعِراقِ.

*حاصل على العشرات من دروع التَّكريم من عدَّة جامعات ومنظَّمات واتِّحادات ومراكز ثقافيَّة.  

                                    لِلتَّواصُل؛

‏Telegram CH; https://t.me/NHIRAQ

‏Face Book: Nazar Haidar

‏Skype: live:nahaidar

‏Twitter: @NazarHaidar5

‏WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close