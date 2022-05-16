نِصفُ قرنٍ من الحضورِ الفاعِل

مُلاحظة؛

لكَثرةِ ما تردُ [مركز الإِعلام العراقي في واشنطن] من أَسئلةٍ وإِستفساراتٍ، إِرتأَينا نشر التَّالي لتعميم الإِجابة، شاكرينَ تفضُّلكُم بالإِطِّلاع [IMC].

*نــــــــــــــــزار حيدر من مواليد مُحافظة كربلاء المقدسة عام 1959.

*مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن [NGO].

*إِنتمى إِلى صفوف الحركة الإسلامية المُجاهدة في العراق عام 1972.

*شارك بفاعليَّة في إِنتفاضة صفر عام 1977 وهي اوَّل إِنتفاضة شعبيَّة أَقضَّت مضاجع نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين.

*كما شاركَ في انتفاضة رجب ١٩٧٩ في مدينة الكاظميَّةالمُقدَّسة، لمُناسبةِ ذكرى إِستشهادِ كاظمِ أَهل البيت (ع) احتجاجاً على إِعتقالِ نظامِ الطَّاغيةِ للشَّهيدِ الصَّدرِالأَوَّل.

*في عام ١٩٧٧ شارك في إِصدار مجلَّة [الأَوراق الثَّائرة] وهي مجلَّة حركيَّة سريَّة كانت تصدر في بغداد وتُوزَّع في المُحافظات.

*في العام 1978 وفي ذكرى إِستشهادِ رسولِ الله (ص) قاد نشاطاً سياسيّاً في محافظة النجف الأشرف تمثَّلَ بالتَّظاهرة الشَّعبية الكبيرة التي جابت شوارع المدينةوقطعت السُّوق الكبير إِلى حرمِ الإِمام أَميرِ المُؤمنينَ (ع) وهي تُردِّد شعاراتٍ تدعو لفضحِ وتعريةِ النِّظام الشُّمولي والكشفِ عن شعاراتهِ المُزيَّفة، اعتقلتهُ على أَثره سُلطاتالأَمن والتي تمكَّن من الإِفلات من قبضتِها بمُساعدة عدد من رفاقهِ المُجاهدين.

*شارك في حملة توزيع المنشورات السياسيَّة المناوئة للنظام الديكتاتوري والتي غطَّت مُحافظات العراق من أَقصاه إِلى أَقصاه في عام 1979 خاصَّةً مُحافظاتكربلاء المقدَّسة والنَّجف الأَشرف وبابل والعاصمة بغداد ومدينة الكاظميَّة المقدَّسة، بالإِضافة إِلى جامعة السليمانيَّة التي درس فيها الهندسة الكهربائيَّة قسم الأَليكترونيَّات[١٩٨٠/١٩٧٦].

*ولنشاطهِ السِّياسي والحركي والاعلامي المُتميِّز طُورد من قِبل سلطات الأَمن وحُكم عليه بالإِعدام غيابياً في خمس قضايا سياسيَّة مُنفصلة فظلَّ متخفِّياً [٦] أَشهر فيالعاصمة بغداد قبل أَن يترك العراق ليواصل نشاطهُ المُعارض في بُلدان المهجر التي استقر فيها لفتراتٍ زمنيَّة مُتفاوتة منها سوريا وإِيران وعدد من الدُّول الأُوربيَّة ثمإِيران ولبنان وسوريا وقبرص ليستقرَّ بهِ المقام حالياً في العاصمة الأَمريكية واشنطن.

*وبسببِ كُلِّ ذلك تعرَّضت أُسرتهِ لكلِّ أَنواع الإِجراءات التعسفيَّة من قبلِ نظامِ الطَّاغيةِ كالإِعتقال والتَّعذيب وصدور الأَحكامِ الظَّالِمة والإِستدعاء المُتكرِّر والفصل والمُراقبةوالمُطاردة.

*أَصدر أَوَّل صحيفة إِسبوعيَّة مُعارِضة في العاصمة الفرنسية باريس عام ١٩٨١ اسماها [العمل الإِسلامي] صدر منها [٢٠] عدداً قبل أَن يضطرَّ لإِغلاقها بسبب مطارةمُخابرات نظام الطَّاغية صدام حسين له وللكادر الذي يتعاون معه.

*وفي نفس العام شارك في أَوَّل اعتصام سياسي نظَّمه عدد من المعارضين للنظام باللجوء الى مبنى منظمة العفو الدوليَّة في العاصمة الفرنسية باريس واعلان الاضرابعن الطَّعام للفت أَنظار الرَّأي العام عمَّا يجري في العراق من مظالم واعتقالات واعدامات ومطاردات تنال المعارضين للنظام ومن مختلف الشرائح والاعمار.

*كان عضواً في أَوَّل لُجنة مُشتركة من فصائل الحركة الإِسلاميَّة والتي ضمَّت؛

١/ الشَّهيد السيِّد محمَّد باقر الحكيم.

٢/ المرحوم السيِّد عبد العزيز الحكيم.

٣/ السيِّد محمَّد تقي المُدرِّسي.

٤/ الحاج علي الأَديب.

٥/ نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر.

وذلك قبل تأسيس المجلس الأَعلى للثَّورة الإِسلاميَّة في العراق.

*كما كان عضواً في أَوَّل لجنة تنسيقيَّة مُشتركة بين حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة ومنظَّمة العمل الإِسلامي عام ١٩٨٠ والتي تشكَّلت من؛

١/ السيِّد جواد حسن طالب.

٢/ الدُّكتور خضيِّر الخُزاعي.

٣/ الأُستاذ صادق الشكرجي.

٤/ نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر.

*وكان عضواً في لجنة التَّنسيق التي انبثقت عام ١٩٨٨ بين حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة ومنظَّمة العمل الإِسلامي والتي تأَلَّفت من كلِّ من؛

١/ المرحوم الحاج جاسم الأَسدي.

٢/ الحاج علي الأَديب.

٣/ السيِّد جواد حسن طالب.

٤/ نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر.

*انتُخب عضواً في أَوَّل مكتب سياسي لمنظَّمة العمل الإسلامي في العراق عام 1989 ليُعاد إِنتخابهِ مرَّةً ثانيةً في العام 1992، كما رأَس تحرير جريدة (العملالإسلامي) النَّاطقة باسم المُنظَّمة في الفترة (1983-1989).

*أَصدر أَوَّل جريدة يومية متخصِّصة بقضايا النَّهضة الحُسينيَّة أَسماها [عاشوراء] وذلك عام [١٩٨٦] واستمرت لمدَّة [١٠] أَعوام مُتتالية.

*عام ١٩٩٤ أَصدر أَوَّل نشرة شهريَّة سريَّة كانت توزَّع في الأَهوار ومنها إِلى محافظات العراق بينها العاصمة بغداد أَسماها [النَّخلة].

*شارك في العديد من مُؤتمرات المُعارضة العراقيَّة أَبرزها مؤتمر [جرائم صدَّام] ومُؤتمر [الكوادر الإِسلاميَّة] ثمَّ مُؤتمر [صلاح الدِّين] الذي انعقد في المنطقة الآمنة[كُردستان] عام 1992 والذي انبثق عَنْهُ (المُؤتمر الوطني العراقي) الموسَّع الذي ضمَّ كلّ القِوى السياسيَّة وبمُختلف تيَّاراتها الفكريَّة ليشكِّل مظلَّتها السياسيَّة، وقدانتُخبَ فِيهِ عُضواً في المجلس التَّنفيذي كما شارك في مؤتمر نيويورك عام 1999 والذي انتُخب فِيهِ عضواً في المجلس المركزي.

*ساهم في إِنتفاضة شعبان (آذار) عام 1990 ورأَس أَوَّل وفد رسمي من الحركة الإِسلاميَّة يزور كُردستان العراق إِبَّان الإِنتفاضة والتقى بقادة الفصائل الكرديَّة[الجبهة الكُردستانيَّة] بغيَّة التنسيق بين شقَّي الإِنتفاضة في الشِّمال والجنوب، منهم السَّادة مسعود بارزاني وكوسرت رسول وآخرون من بقيَّة فصائل الجبهة.

*كان عضواً في [البيت الإِسلامي] الذي شكَّلتهُ فصائل الحركة الإِسلاميَّة إِبَّان الإِنتفاضة الشعبانيَّة [١٩٩١] من [١٢] عضواً وهم؛

١/ الشهيد السيِّد محمد باقر الحكيم.

٢/ المرحوم السيِّد عبد العزيز الحكيم.

٣/ السيِّد محمَّد الحيدري.

٤/ المرحوم الشَّيخ محمَّد مهدي الآصفي.

٥/ الحاج علي الأَديب.

٦/ الدُّكتور خضيِّر الخُزاعي.

٧/ السيِّد محمَّد تقي المُدرِّسي.

٨/ المرحوم الشَّيخ جاسم الأَسدي.

٩/ نـــزار حيدر.

١٠/ المرحوم الشَّيخ محمَّد باقر النَّاصري.

١١/ السيِّد سامي البدري.

١٢/ الشَّهيد عز الدِّين سليم.

*واصل نشاطهُ في كُردستان العراق منذ العام ١٩٩١ وحتى العام ١٩٩٦ عندما اجتاحت قوَّات النِّظام مدينة أَربيل فاضطرَّ للهجرةِ ثانيةً إلى خارج العراق.

*في عام ١٩٩٦ مثَّل التيَّار الإِسلامي، وهو أَحد أَربعة تيارات تمثِّل حركة المُعارضة العراقية وقتها، في اللَّجنة التحضيريَّة التي أَعدَّت وهيَّأت لاجتماع القِمَّة في العاصمةالسوريَّة دمشق والذي جمع قادة حركة المعارضة، وذلك عن منظمة العمل الاسلامي الى جانب ممثِّل حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة [نوري المالكي] وممثِّل المجلس الأَعلى للثَّورةالاسلاميَّة في العراق [باقر جبُر صولاغ].

*بعدها مباشرةً ترك كلَّ ارتباطاتهِ التنظيميَّة والحزبيَّة والحركيَّة ليواصل نشاطهُ السِّياسي والفكري والثَّقافي والإِعلامي كمُستقل.

*له مُساهمات واسعة جدّاً في مُختلفِ وسائل الإِعلام المرئيَّة [الفضائيَّات] والمسموعة والمقروءة، العراقيَّة والعربيَّة والعالميَّة، كما أَنَّ لَهُ الآلاف من المقالات والبحوثوالمُحاضرات المنشورة في الشَّبكة العنكبوتيَّة، بالإِضافةِ إِلى المجلَّات المُتخصِّصة والدورَّية والفصليَّة.

*شاركَ وحاضرَ وباحثَ في العشرات من المُؤتمرات والنَّدوات المُتخصِّصة، منها في عدَّة جامعات، كقضايا الديمقراطيَّة وحقوق الإِنسان.

*لهُ منشورٌ يوميٌّ [مقالٌ أَو تغريدةٌ أَو مُشاركة حِواريَّة] يُنشر في مُختلفِ وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

*كما أَنَّ لَهُ أَكثر من [٤٠] كتاباً في قضايا عدَّة، طُبع بعضها، مِنها؛

–الحُسين (ع).. عاشوراء.. كربلاء

ثُلاثية الكرامة الانسانية

–أَسْحارٌ رمضانية [الجُزء الأَوَّل]

والكِتابان طبعتهُما [العتبة الحُسينيَّة المُقدَّسة].

*لهُ مُساهماتٌ في العشراتِ من أَطاريح طلبة الدِّراسات العُليا في عدَّة دوَل منها الولايات المتَّحدة وبريطانيا وإِسبانيا وغيرها وكذلك عدد من الدول العربية والاسلاميةفضلاً عن الْعِراقِ.

*حاصل على العشرات من دروع التَّكريم من عدَّة جامعات ومنظَّمات واتِّحادات ومراكز ثقافيَّة.

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