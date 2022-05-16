وزير الصحة: مستشفيات جديدة ستدخل إلى الخدمة

تحدث وزير الصحة هاني العقابي عن مشاريع عملاقة ومستشفيات جديدة ستدخل إلى الخدمة، فيما كشف عن خطة للقضاء على مرض الثلاسيميا.

وقال العقابي في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى) إن “الوزارة لديها مشاريع مستمرة بالتعاون مع وزارة التخطيط وقد تم وضعها على السكة وتسير بانتظام”.

وأشار، إلى أن “هذه المشاريع تتضمن مستشفيات عملاقة، منها مستشفى في البصرة وآخر في ميسان كل واحد منها بواقع 500 سرير، إضافة إلى مستشفيات الكوت والدجيل والدور وأخرى في الانبار”.

وبين العقابي، أن “العمل في وزارة الصحة يأتي لمعالجة الحالات السرطانية، وقد ازدادت عمليات التشخيص”.

وأورد، أن “المواطن أحياناً يلاحظ زيادة في عدد الإصابات السرطانية لكن الحقيقة أن ما حصل هو زيادة في التشخيص والتقنيات قد ازدادت”.

ولفت العقابي، إلى أن “عمر المريض بالسرطان يطول بسبب الزيادة في التقنيات الطبية”، وتحدث عن “مشاريع عملاقة بشأن الامراض السرطانية في بغداد والديوانية والانبار وصلاح الدين ونينوى”. وبين، أن “التصاميم الخاصة بتلك المراكز قد انتهت، والبعض منها تم الإعلان عنها”، مشدداً على “وجود خطة ستراتيجية للقضاء على مرض الثلاسيميا”.

وأكد العقابي، ان “معاناة هذا المرض كبيرة إضافة إلى التكاليف المادية، في حين أن الوقاية منه بسيطة جداً من خلال الفحص لطبي للمقبلين على الزواج”. وانتهى العقابي، إلى أن “الوزارة بالتعاون مع العيادات الشعبية قد وضعت برنامجاً خاصاً وسوف يطبق نهاية الشهر بفحص المقبلين على الزواج ويتم ربطه مع المحكمة التي يتم فيها عقد الزواج”.

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