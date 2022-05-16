وزير القوى العاملة الإيطالي في مراكش لحضور مؤتمر حول التشغيل والعمل في الاتحاد المتوسطي

روما/ وكالة نوفا

يصل وزير القوى العاملة والسياسات الاجتماعية أندريا أورلاندو، الليلة، مدينة مراكش المغربية في زيارة تستمر حتى الأربعاء المقبل، للمشاركة في المؤتمر الوزاري حول التشغيل والعمل في الاتحاد من أجل المتوسط، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأعلن مكتب الوزير، في بيان صحفي، أنّ أورلاندو سوف يعقد لقاء ثنائي الليلة مع وزير الشمول الاقتصادي والشركات الصغيرة والعمل المغربي يونس السكوري.

ويستضيف المغرب المؤتمر الخامس لوزراء العمل في الاتحاد من أجل المتوسط في مراكش يومي 17 و 18 مايو 2022. ووجهت الدعوات إلى الوزراء بتوقيع مشترك من قبل المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعية نيكولا شميت ووزير العمل الأردني نايف ستيتية. ويسبق الاجتماع الوزاري مؤتمر حول “التشغيل والتوظيف للفئات الأكثر ضعفا ، وخاصة الشباب والنساء”.

ويجمع الاتحاد من أجل المتوسط جميع دول الاتحاد الأوروبي سويا مع 15 دولة من جنوب وشرق المتوسط، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات التأثير الملموس على المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء، من أجل معالجة الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل. تضم المنطقة الأورو-متوسطية واحدة من أصغر المجموعات السكانية في العالم، حيث يقل عمر واحد من كل ثلاثة أشخاص عن 25 عامًا.

ينقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات: انتعاش شامل – بناء أفضل ؛ التعافي الأخضر والرقمي – المهارات والابتكار ؛ الانتعاش المستدام – خلق المزيد من الوظائف الكريمة.

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