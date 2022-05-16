يقود سيارة سايبا.. القبض على وافد آسيوي عضو بعصابة تمارس النصب والاحتيال

تمكنت دوريات قاطع نجدة الغزالية بالعاصمة بغداد، من القبض على “وافد اسيوي” ينتمي لعصابة نصب واحتيال تستبدل العملة المحلية بنقود غير معروفة.

وذكر بيان لنجدة بغداد أن “عملية القبض تمت اثناء تجوال احدى دوريات القاطع المذكور حيث استنجد مواطن بطاقم الدورية وأخبرهم بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل 3 أشخاص يستقلون عجلة مدنية اجرة نوع سايبا”.

وأضاف البيان؛ أنه “على الفور تم إشعار السيطرة المركزية بالحادث ومن ثم تم تكثيف عملية البحث والتحري وبدلالة طالب النجدة تم القبض على احد افراد العصابة “الوافد الآسيوي” وضبط العجلة التي كانت بحوزته وتسليمه إلى مركز شرطة الغزالية وفق محضر ضبط أصولي”.

وفي الاثناء؛ تمكنت دوريات نجدة الاعظمية من انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر (14 رمضان) حيث تم مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر، وفقا لبيان آخر لنجدة بغداد.

وتابع البيان أنه “تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية والتوجه له وإنقاذه قبل رمي نفسه وتسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته”.

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