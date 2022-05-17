إخلاء جميع المواد الكيمياوية الخطرة من مطار البصرة

أفادت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، بإخلاء جميع المواد الكيمياوية الخطرة من مطار البصرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان (تلقته المدى)، أن “رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي وجه مديرية منفذ مطار البصرة الدولي بإخلاء جميع المواد (الكيمياوية الخطرة)، المتروكة التي تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في المخازن دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأضاف القيسي، أن “ذلك جاء استنادا الى الأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2022 بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة”.

وأشار، إلى أن “هذه المواد تم نقلها إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أية حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها”.

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