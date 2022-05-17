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إسرائيل ترصد طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت أجواء البلاد

إسرائيل تعلن مرارا إسقاط طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، رصد طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيها من لبنان، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي على تويتر إن قوات جيش الدفاع رصدت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف: “كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل”. ولم يعط بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية.

وتسقط إسرائيل مرارا وتكرارا خلال الأشهر الفائتة، طائرات مسيرة يطلقها حزب الله، المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، بهدف الاستطلاع. ولدى الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان مركز للقيادة الجوية يضمّ حوالى عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

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