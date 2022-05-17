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إسقاط الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق.

وذكر بيان للوزارة إن “وزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي، استحصل موافقة مجلس الوزراء، للتنازل عن الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق المشمولين بقرار مجلس الوزراء 441 لسنة 2008، من ضرائب وزارة المالية بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية”.

وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي بهدف دعم الكفاءات العلمية وتخفيف العبء عنهم وليكون حافزا لهم لمواصلة العمل”.

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