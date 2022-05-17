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الافراج عن قائد القوة الجوية السابق بعد انتهاء فترة محكوميته

أفاد مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء، بالافراج عن قائد القوة الجوية العراقية السابق بعد انتهاء فترة محكوميته.

وابلغ المصدر، أن السلطات أطلقت، اليوم، سراح قائد القوة الجوية السابق الفريق الطيار الركن أنور حمه امين بعد انتهاء فترة محكوميته.

يشار الى ان مذكرة اعتقال صدرت في 24 كانون الاول 2017 بحق قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار، انور حمه امين، بتهمة هدر المال العام حول ملف صفقة الطائرات التشيكية.

وكانت وزارة الدفاع التشيكية أعلنت، في (17 آذار 2015) عن مصادقة الحكومة التشيكية على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159) الخفيفة المقاتلة بمبلغ 30 مليون دولار، وتوقعت تسليم الطائرات للعراق خلال عامين الى ثلاثة أعوام.

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