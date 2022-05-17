البيشمركة تقر زياً موحداً لكافة قواتها

اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دخول قرار توحيد زي قواتها كافة حيز التنفيذ.

وجاء في بيان للوزارة أن “هيئة الاصلاح في الوزارة والتحالف الدولي أشرفت على اجتماع لمجموعة الاصلاح العسكري الدولي ومديرية الاصلاح”، مشيراً الى “التباحث بشأن جميع مشاريع عملية الاصلاح وخصوصاً المشاريع الثلاثة الخاصة بالمشاريع الطبية واللوجستية وتوحيد الزي”.

وأضاف البيان ان “المجتمعين عبروا عن سرورهم للتقدم الذي شهده المشروع اللوجستي بافتتاح المراكز الادارية في السليمانية ودهوك والتابعة لمديرية الميرة العامة التي بامكانها مساندة الوحدات العسكرية المنطقتين عن كثب”.

ونوه البيان الى انه “تقرر خلال الاجتماع أن تتم مناقشة مشروع توحيد زي البيشمركة في اسرع وقت في اجتماع مجلس الدفاع، ويتم اصدار قرار لتنفيذه وهو ماتم تأجيله منذ مدة لاسباب مالية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط