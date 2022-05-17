التعليم العالي تقرر تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الاثنين، تأجيل امتحانات يوم غد الثلاثاء، في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للدراسات الأولية والعليا، فيما أجرت تعديلات على بعض مواعيد الاختبار التنافسي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “القرار جاء استشعارا للآثار الجوية المستمرة وحرصا على توفير مناخات البيئة الجامعية وظروفها الإيجابية”.

وأضافت أن “في ضوء هذه المقتضيات جرى تعديل في بعض مواعيد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا، على وفق الترتيب والتوقيت الآتي:

امتحان العلوم الإنسانية والاجتماعية يوم الأربعاء 2022/5/18.

امتحان الطبية والهندسية يوم الخميس 2022/5/19.

امتحان العلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية يوم الأحد 2022/5/22.

ودعت وزارة التعليم، الجامعات والكليات كافة إلى “استنفار طواقمها الخدمية الساندة ومعالجة آثار الموجة الجوية وتهيئة متطلبات البيئة الامتحانية وتمكين الطلبة من أداء الاختبارات وفقا للتحديثات المؤشرة وإعلانها رسميا في المواقع والقنوات والصفحات الرسمية”.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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