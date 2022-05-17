الثلاثاء.. أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية

أعلنت محافظات الانبار المثنى وواسط وذي قار مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح مدنا عراقية عدة منذ الصباح.

وفي بيان لمحافظ الانبار علي الدليمي قال إنه قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً باستثناء الدوائر الخدمية.

وذكر بيان لمحافظة المثنى ان المحافظ أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 17 آيار في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت محافظة واسط في بيان انه نظراً لاستمرار الظروف المناخية الصعبة والغبار الكثيف والتحذيرات التي أطلقتها الأنواء الجوية، تقرر تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء 17 أيار 2022 في الدوائر الحكومية والمدارس وتأجيل الامتحانات لليوم التالي، مستثنية من التعطيل الدوائر الصحية والخدمية.

وفي ذي قار؛ ذكر المحافظ محمد الغزي في بيان: “نظراً لسوء الحالة الجوية، واستمرار العاصفة الترابية التي تضرب العراق ومحافظتنا، تقرر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الثلاثاء 17 آيار 2022”.

وأضاف أن قرار تعطيل الدوام الرسمي، “تستثنى منه الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وذلك حفاظا على صحة أبناء محافظتنا”.

وفجر الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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