الحوار الفلسفي والتفكير الإيجابي

د زهير الخويلدي

مقدمة

الحوار (المكتوب أحيانًا) هو محادثة متبادلة بين كيانين أو أكثر. الأصول الاشتقاقية للكلمة (لوغوس ، كلمة ، كلام) هي مفاهيم مثل المعنى المتدفق ولا تنقل بالضرورة الطريقة التي جاء بها الناس لاستخدام الكلمة ، مما يؤدي إلى افتراض أن الحوار يكون بالضرورة بين طرفين فقط. الحوار كشكل من أشكال الاتصال له دلالة لفظية. بينما يمكن أن يكون التواصل تبادلًا للأفكار والمعلومات عن طريق الإشارات والسلوكيات غير اللفظية ، كما يشير أصل الكلمة ، فإن الحوار يعني استخدام اللغة. يتميز الحوار عن طرق الاتصال الأخرى مثل المناقشات والمناقشات. بينما تعتبر المناظرات تصادمية ، تؤكد الحوارات على الاستماع والفهم. طور مارتن بوبر فلسفته حول الطبيعة الحوارية للوجود البشري وطور آثارها في مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الوعي الديني ، والحداثة ، ومفهوم الشر ، والأخلاق ، والتعليم ، والروحانية ، والتفسير الكتابي. لأن الحوار بالنسبة للإنسان هو الشكل الأساسي للتواصل والتفاعل ، فقد استخدمت نصوص عديدة من العصور القديمة بنية الحوار كشكل أدبي. استخدمت النصوص الدينية مثل الكتاب المقدس ، والسوترا البوذية ، والنصوص الكونفوشيوسية والأدب المعاصر شكل الحوار. في الفلسفة ، غالبًا ما يكون استخدام أفلاطون للحوار في كتاباته هو الأكثر شهرة.

النوع الأدبي والفلسفي

الحوار هو الشكل الأساسي والأكثر شيوعًا للاتصال بين البشر. من النصوص الدينية في العصور القديمة ، بما في ذلك الكتاب المقدس ، السوترا البوذية ، الأساطير ، إلى الأدب المعاصر ، تم استخدام الحوار كشكل أدبي على نطاق واسع في التقاليد المتنوعة.

العصور القديمة والوسطى

في الشرق ، يعود هذا النوع إلى الحوارات والخلافات السومرية (المحفوظة في نسخ من أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد) ، بالإضافة إلى ترانيم الحوار ريجفيديك وملحمة ماهابهاراتا الهندية ، بينما في الغرب ، يعتقد المؤرخون الأدبيون عمومًا أن أفلاطون ( 427 قبل الميلاد – 347 قبل الميلاد) قدموا الاستخدام المنهجي للحوار كشكل أدبي مستقل: إنهم يشيرون إلى تجربته الأولى مع هذا النوع في لاخيه. ومع ذلك ، فإن الحوار الأفلاطوني كان له أسس في التمثيل الصامت ، والذي كان شعراء صقلية سوفرون وأبيكارموس قد زرعوه قبل نصف قرن من الزمان. لم تنجو أعمال هؤلاء الكتاب ، التي أعجب بها أفلاطون وقلدها ، لكن العلماء يتخيلونها على أنها مسرحيات صغيرة تُعرض عادةً مع اثنين فقط من الممثلين. يعطي التمثيل الصامت من هيروداس فكرة عن شكلها ، وقد قام أفلاطون بتبسيط الشكل وخفضه إلى محادثة جدلية خالصة ، مع ترك العنصر الممتع في رسم الشخصيات كما هو. لا بد أنه بدأ هذا في حوالي عام ٤٠٥ قبل الميلاد ، وبحلول عام ٣٩٩ ، كان قد طور بالكامل استخدامه للحوار ، لا سيما في الدورة التي ألهمها مباشرة وفاة سقراط. كل كتاباته الفلسفية ، ما عدا الاعتذار ، تستخدم هذا الشكل. بصفته أعظم أساتذة أسلوب النثر اليوناني ، رفع أفلاطون أداته المفضلة ، الحوار ، إلى أعلى درجات الروعة ، وما زال حتى يومنا هذا إلى حد بعيد أكثر المهارة تميزًا. بعد أفلاطون ، أصبح الحوار شكلاً أدبيًا رئيسيًا في العصور القديمة ، وهناك العديد من الأمثلة باللغتين اللاتينية واليونانية. بعد فترة وجيزة من أفلاطون ، كتب زينوفون ندوته الخاصة ، ويقال أن أرسطو كتب العديد من الحوارات الفلسفية بأسلوب أفلاطون (لم ينجو أي منها) ، وفي وقت لاحق كان لدى معظم المدارس الهلنستية حوارها الخاص. كتب شيشرون بعض الأعمال المهمة جدًا في هذا النوع ، مثل الخطيب ، وريس بوبليكا ، وهورتينسيوس المفقود (الأخير الذي استشهد به أوغسطينوس في اعترافات باعتباره العمل الذي غرس فيه حبه مدى الحياة للفلسفة). في القرن الثاني بعد الميلاد ، حقق لوسيان ساموساتا نجاحًا باهرًا في حواراته الساخرة عن الآلهة ، والموتى ، والحب ، والمحظيات. في بعضها يهاجم الخرافات والخطأ الفلسفي بحدة ذكاءه. في حالات أخرى ، كان يرسم فقط مشاهد من الحياة الحديثة. وكثيراً ما استخدم الكتاب المسيحيون الأوائل ، مثل جوستين وأوريجان وأوغسطين ، حوارًا بارزًا بشكل خاص من العصور القديمة المتأخرة هو تعزية بوثيوس للفلسفة. استمر هذا النوع خلال الفترة الدراسية المبكرة ، حيث ألف بيتر أبيلارد كتابه “حوار مع يهودي ومسيحي وفيلسوف” في أوائل القرن الثاني عشر بعد الميلاد ، ولكن لاحقًا ، في أعقاب التأثير القوي لكتابات بونافنتورا وتوما الأكويني ، اعتمد التقليد المدرسي النوع الأكثر رسمية وإيجازًا من الخلاصة ، والذي حل إلى حد كبير محل الحوار باعتباره تنسيقًا فلسفيًا.

الفترة الحديثة حتى الوقت الحاضر

استعار كاتبان فرنسيان بارزان عنوان مجموعة لوسيان الأكثر شهرة ؛ أعد كل من فونتينيل (1683) و فينيلون (1712) حوارات الموتى. في نفس الوقت ، في عام 1688 ، نشر الفيلسوف الفرنسي نيكولاس مالبرانش حواراته حول الميتافيزيقا والدين ، مما ساهم في إحياء هذا النوع في الدوائر الفلسفية. في الأدب الإنجليزي غير الدرامي ، لم يشهد الحوار استخدامًا واسعًا حتى استخدمه بيركلي في عام 1713 ، في أطروحته الأفلاطونية ، ثلاث حوارات بين هيلاس وفيلونوس. شكلت محادثات لاندور التخيلية (1821-1828) أشهر مثال إنجليزي للحوار في القرن التاسع عشر ، على الرغم من أن حوارات السير آرثر تساعد أيضًا في لفت الانتباه. في الأدب الإسباني ، يتم الاحتفال بحوارات فالديس (1528) وتلك على الرسم (1633) لفينشنزو كاردوتشي. الكتاب الإيطاليون لمجموعات الحوارات ، على غرار نموذج أفلاطون ، يشملون توركواتو تاسو (1586) ، جاليليو (1632) ، جالياني (1770) ، ليوباردي (1825) ، ومجموعة أخرى. في الآونة الأخيرة ، عاد الفرنسيون إلى التطبيق الأصلي لـ حوار. إن اختراعات “غيب” لهنري لافيدان وآخرين ، تحكي حكاية دنيوية بذكاء وخبث في المحادثة ، وربما تقدم تشابهًا وثيقًا مع التمثيل الصامت للشعراء الصقليين الأوائل. ظهر هذا النوع من الحوار أيضًا باللغة الإنجليزية ، مثله أنستي جوثري ، ولكن يبدو أن هذه الحوارات وجدت عددًا أقل من المتابعين بين الإنجليز أقل من نظرائهم الذين كتبهم مؤلفون فرنسيون. المتحدث وواحد أو أكثر من المحاورين الذين يناقشون بعض الأسئلة الفلسفية ، شهدوا شيئًا من ولادة جديدة في القرن العشرين. المؤلفون الذين وظفوه مؤخرًا هم جورج سانتايانا ، في حواراته البارزة في ليمبو (1926 ، الطبعة الثانية. مردوخ ، الذي لم يشمل فقط سقراط والسيبياديس كمحاورين في عملها أكستوس: حوارات أفلاطونية (1986) ، لكنه ظهر أيضًا مع أفلاطون الشاب نفسه. من قبل الفلاسفة عند محاولتهم كتابة أعمال فلسفية جذابة ، تحاول التقاط الفروق الدقيقة والحيوية في الأخذ والعطاء للخطاب كما يحدث في الواقع في المحادثة الفكرية.

المفهوم الفلسفي واللاهوتي والاجتماعي

الحوارات الأفلاطونية

كتب الفيلسوف أفلاطون سلسلة من الحوارات ، معظمها بين سقراط وشخص آخر. في كل هذه الحوارات خلاف صريح أو ضمني ، والغرض من هذه الحوارات هو حل الخلاف. الطريقة النموذجية هي أن يسبر سقراط شريكه عن مزيد من المعتقدات حتى يتم التوصل إلى تناقض مع الاعتقاد أو الفرضية المتنازع عليها ضمنيًا. بهذه الطريقة يتم جعل المحاور يرى استحالة فرضيته ، ثم يحاول فرض فرضية أخرى ، والتي تخضع مرة أخرى لنفس الفحص. تنقطع معظم هذه الحوارات دون حل نهائي – كما هو الحال في الحياة الواقعية.

مارتن بوبر أنا أنت وأنا

يضع مارتن بوبر الحوار في موقع مركزي في فلسفته: فهو يرى الحوار كوسيلة فعالة للتواصل المستمر وليس كمحاولة هادفة للوصول إلى بعض الاستنتاجات أو للتعبير عن بعض وجهات النظر. الترجمة الإنجليزية في عام 1937) ، قدم بوبر أطروحته عن الوجود البشري. يتمثل اقتراح بوبر الرئيسي في أننا قد نتعامل مع الوجود بطريقتين: طريقة “أنا” تجاه “تكنولوجيا المعلومات” ، تجاه كائن منفصل في حد ذاته ، والذي إما أن يستخدمه المرء أو يختبره ؛ و “أنا” تجاه “أنت” ، حيث ينتقل المرء إلى الوجود في علاقة بلا حدود. أحد الموضوعات الرئيسية للكتاب هو أن الحياة البشرية تجد مغزى لها في العلاقات. يؤكد بوبر أن جميع العلاقات تجعل المرء في نهاية المطاف في علاقة مع الله ، الذي هو أنت الأبدي. بالنسبة لعلاقات ” أنا و هو” ، تشير كلمة ” هو – هي ” إلى الكيانات كأشياء منفصلة مستمدة من مجموعة محددة (على سبيل المثال ، هو ، هي ، أو أي كيان موضوعي آخر محدد بما يجعله مختلفًا بشكل قابل للقياس عن الكيانات الحية الأخرى). يمكن القول أن المرء لديه العديد من العلاقات المتميزة والمختلفة مع كل كلمة “هي” بقدر ما توجد “هي” في حياة المرء. على النقيض من ذلك ، فإن “أنا” في “أنا أنت” هي مفهوم منفصل. هذا هو “أنا” الذي لا يعترض على أي “هو” ولكنه يعترف بعلاقة حية بدلاً من ذلك. يختلف “أنا” في ” أنا-أنت ” اختلافًا جذريًا عن “أنا” في ” أنا و هو”. يتم الحفاظ على علاقات “أنا وأنت” في روح وعقل “أنا” على الرغم من أن الشعور أو فكرة العلاقة هي النمط السائد للإدراك. يمكن لأي شخص يجلس بجوار شخص غريب تمامًا على مقعد في الحديقة أن يدخل في علاقة “أنا-أنت” مع الشخص الغريب بمجرد البدء في التفكير بشكل إيجابي في الناس بشكل عام. الغريب هو شخص أيضًا ، وينجذب على الفور إلى علاقة عقلية أو روحية مع الشخص الذي تتضمن أفكاره الإيجابية بالضرورة الشخص الغريب كعضو في مجموعة الأشخاص الذين يتم توجيه الأفكار الإيجابية عنهم. ليس من الضروري أن يكون لدى الشخص الغريب أي فكرة عن أنه ينجذب إلى علاقة “أنا وأنت” لكي تنشأ مثل هذه العلاقة. الحب هو علاقة موضوع بموضوع. الحب ، مثل علاقة أنا وأنت ، ليس علاقة ذات بموضوع ، بل علاقة يكون فيها كلا العضوين في العلاقة ذواتًا ويشتركان في وحدة الوجود. انت هو الله. لا توجد حواجز في علاقة “أنا وأنت” ، وهذا يعني أنه يمكن للإنسان أن يتواصل مباشرة مع الله. الله موجود دائمًا في الوعي البشري ، ويتجلى في الموسيقى والأدب وأشكال الثقافة الأخرى.

ميكائيل باختين: نظرية الحوار

ركزت نظرية “الحوار” للفيلسوف الروسي ميخائيل باختين على قوة الخطاب في زيادة فهم وجهات النظر المتعددة وخلق إمكانيات لا تعد ولا تحصى. يعتقد باختين أن العلاقات والروابط موجودة بين جميع الكائنات الحية ، وأن هذا الحوار يخلق فهماً جديداً للوضع الذي يتطلب التغيير. قدم باختين في أعماله المؤثرة منهجية لغوية لتعريف الحوار وطبيعته ومعناه: العلاقات الحوارية لها طبيعة محددة: لا يمكن اختزالها إلى المنطقية البحتة (حتى لو كانت جدلية) ولا إلى اللغوية البحتة (التركيبية النحوية). ) إنها ممكنة فقط بين الأقوال الكاملة لموضوعات متحدثة مختلفة … حيث لا توجد كلمة ولا لغة ، لا يمكن أن تكون هناك علاقات حوارية ؛ لا يمكن أن توجد بين الأشياء أو الكميات المنطقية (المفاهيم والأحكام وما إلى ذلك). تفترض العلاقات الحوارية لغة ، لكنها لا تكمن في نظام اللغة. إنها مستحيلة بين عناصر اللغة. طور التربوي البرازيلي الشهير باولو فريري للتعليم الشعبي الحوار المتقدم كنوع من طرق التدريس في الفصول الدراسية. يرى فريري أن التواصل الحواري أتاح للطلاب والمعلمين التعلم من بعضهم البعض في بيئة تتسم بالاحترام والمساواة. كان فريري مدافعًا كبيرًا عن الشعوب المضطهدة ، وكان مهتمًا بالتطبيق العملي – وهو عمل مستنير ومرتبط بقيم الناس. لم يكن علم أصول التدريس الحواري يتعلق فقط بتعميق الفهم ؛ كان الأمر يتعلق أيضًا بإجراء تغييرات إيجابية في العالم.

الاستخدامات التربوية وغيرها من الحوار

اليوم ، يتم استخدام الحوار في الفصول الدراسية والمراكز المجتمعية والشركات والوكالات الفيدرالية وغيرها من الأماكن لتمكين الناس ، عادة في مجموعات صغيرة ، من مشاركة وجهات نظرهم وخبراتهم حول القضايا الصعبة. يتم استخدامه لمساعدة الناس على حل النزاعات طويلة الأمد وبناء فهم أعمق للقضايا الخلافية. لا يتعلق الحوار بالحكم أو الموازنة أو اتخاذ القرارات ، ولكنه يتعلق بالفهم والتعلم. يبدد الحوار الصور النمطية ويبني الثقة ويمكّن الناس من الانفتاح على وجهات نظر مختلفة تمامًا عن وجهات نظرهم. في العقدين الماضيين ، تطورت حركة سريعة النمو للحوار. التحالف الوطني للحوار والمداولات ، على سبيل المثال ، يعمل كمركز للحوار (والتداول) الميسرين والداعين والمدربين ويضم آلاف الموارد حول منهجيات الاتصال هذه. أداة اتصال للمتزوجين. تعلم كلتا المجموعتين طريقة حوار تساعد الأزواج على معرفة المزيد عن بعضهم البعض في مواقف غير مهددة ، مما يساعد على تعزيز النمو في العلاقة الزوجية. الحوار عملية دقيقة. العديد من العقبات تمنع الحوار وتفضل المزيد من أشكال الاتصال المواجهة مثل المناقشة والنقاش. يمكن للعقبات الشائعة ، بما في ذلك الخوف ، وإظهار القوة أو ممارستها ، وعدم الثقة ، والتأثيرات الخارجية ، والمشتتات ، وظروف الاتصال السيئة أن تمنع ظهور الحوار.

الحوار بين الأديان

الفهم المتبادل هو عنصر أساسي لبناء مجتمع عالمي يتكون من مجموعات متنوعة اجتماعيًا وثقافيًا من الناس. الحوار فيما بينهم هو خطوة مهمة لإقامة علاقات سلمية وتعاونية. يشير الحوار بين الأديان أو بين الأديان إلى تفاعل تعاوني وإيجابي بين الناس من مختلف التقاليد الدينية (مثل “الأديان”) والمعتقدات الروحية أو الإنسانية ، على المستويين الفردي والمؤسسي بهدف استنباط أرضية مشتركة في المعتقد من خلال التركيز على أوجه التشابه بين الأديان ، وفهم القيم ، والالتزام بالعالم: في عام 1893 ، عُقد برلمان الأديان العالمي في شيكاغو كمحاولة لإنشاء منصة لحوار بين الأديان من أجل بناء السلام. بعد هذا الحدث التذكاري ، ساهم عدد من القادة الدينيين المهمين مثل غاندي (1869–1948) في التفاهم بين الأديان من خلال التغلب على العقبات والحواجز التي فصلت المجتمعات الدينية تاريخيًا.

خاتمة

التفكير الإيجابي هو موقف عقلي وعاطفي يركز على الجانب الجيد من الحياة ويتوقع منه نتائج إيجابية. قادمة من الولايات المتحدة ، تسمح لك هذه الفلسفة بتغيير رؤيتك للعالم والآخرين ونفسك. إنها ليست طريقة مجردة تعد بالسعادة الأبدية باقتباس بسيط ، بل على العكس ، إنها طريقة حياة حقيقية. بناءً على المشاعر الممتعة ، تساعد العبارات الإيجابية على تحقيق رفاهية عامة أفضل ، كما أنها ستجعلك أكثر كفاءة وتزيد من فرص النجاح في الحياة المهنية والشخصية وتنمي الفرص والشجاعة. على العكس من ذلك ، فإن الشخص الذي غالبًا ما تكون أفكاره سلبية سوف يرى إحباطه يزداد بسرعة أكبر ولكن أيضًا أخطائه. بالكاد سيحقق الأهداف التي حددتها لنفسها وسيكون أكثر تشاؤمًا عند رؤية مشاكلها ومخاوفها وفشلها فقط. التفكير السلبي يعيق النجاح ويعزز الاكتئاب. في عام 2002 ، أظهرت دراسة أمريكية أجريت على 660 شخصًا أن التفاؤل والعبارات الإيجابية تؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة. قارن الباحثون الإجابات التي قدمها المشاركون في عام 1975 خلال دراسة استقصائية عن الشيخوخة وجميع الأشخاص الذين لديهم تصور جيد للشيخوخة عاشوا بمتوسط 7.5 سنوات أطول من الأشخاص الذين كانوا أكثر تشاؤما. لتبني الفلسفة ، توجد حيل كثيرة. في الواقع ، لتنمية عبارات إيجابية ، يجب أن تختار موقفًا ملتزمًا مقترنًا بتصاميم روحية ناجحة تسمح لك بتطوير الإلهام وبالتالي التحكم في سعادتك. يمكنهم تغيير أنماط عقلك السلبية ، وتغيير نظرتك للعالم ، وزراعة التفاؤل بداخلك. يمكن العثور على المفاتيح الرئيسية في مقالة المشاعر الجيدة هذه بنسبة 100٪. من أهداف التفكير الإيجابي أنه يساعدك على وضع الأمور في نصابها والحفاظ على معنوياتك مرتفعة وتجعلك لا تهدر طاقتك على التوتر بلا داع واكتسب الصفاء وتسعى الى رعاية اللطف والحب تجاه نفسك والآخرين وتحرص على محاربة اجترار الأفكار والطفيليات بحيث لم تعد تنتظر الأحداث بقلق ولا ترتبك وتقلل من التوتر وقلل من حزنك وتمارس النوم بشكل أفضل لكي تكون أفضل بدنيا وعقلا من خلال الحفاظ على معنوياتك مرتفعة وتعمل على فتح قلبك.

فكيف نجعل من كل حوار فلسفي فرصة للتخلص من التفكير السلبي وتحقيق التفكير الإيجابي؟

كاتب فلسفي

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