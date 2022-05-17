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العراق ينفي طلب غلق بوابات سدود المياه من تركيا

نفت وزارة الموارد المائية يوم الثلاثاء نفياً قاطعاً ماورد على لسان السفير التركي علي رضا كوناي خلال لقائه على إحدى القنوات الفضائية حول طلب الوزارة غلق بوابات السدود خلال العام 2019.

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم، أن مثل هذه الطلبات غير منطقية وبعيدة عن الواقع كل البعد.

ونوهت إلى أن العراق لن يطلب لا قبل ولا بعد هذا التاريخ من الجانب التركي هكذا طلب بل على العكس تسعى الوزارة بإستمرار على التواصل مع الجانب التركي وحثه لإطلاق حصة العراق المائية وتأمينها بأستمرار.

وكان السفير التركي لدى بغداد قال في لقاء متلفز يوم الخميس بأنه “في عامي (2018 و 2019)، كان مسؤولا الملف العراقي وكان في حينها يتم عمل سد كهرومائي، طلب العراق في تلك الفترة عدم خزن المياه في سدودنا لوجود حاجة ماسة الى المياه تم عرض الموضوع على رئيس جمهوريتنا وقال في وقتها ان العراق يحتاج الى المياه ولهذا افتحوا مياه السد ولكن بعد فترة طلب منا العراق إغلاق السدود بسبب حصول فيضانات في العراق سنة 2019، فاض نهر دجلة ومات بعض الاشخاص في الموصل نتيجة لذلك”.

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